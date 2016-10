Potro abandona a las selecciones

Tras ocho años en las selecciones menores de México, Raúl Gutiérrez decidió dejar el proyecto para continuar su crecimiento profesional en el futbol mexicano. Dejó un mensaje sobre su último torneo con el Tricolor, los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ciudad de México

Agencias

“Lo de los Olímpicos lo acepto como tal pero los invitaría a ver más allá sobre esa exigencia. Hoy se habla de que si no eres campeón eres un wey. El mensaje de esto es con lo que me quedo, esa exigencia porque se puede hacer, lo hemos demostrado”, expresó.

“La meta era Rusia 2018, juntar las generaciones. Sí creo que las tenemos desde 2005, 2011, 2012 y 2013, queda mucho trabajo por hacer, se queda gente muy capaz. No me queda más que agradecer a la Federación, a la afición, a los medios y mi invitación es seguir creciendo. Mucha gente me dice que les dese éxito, pero soy un convencido de que tiene su pizca de suerte. Como decía mi abuela, arrieros somos y en el fútbol estamos”, puntualizó.

En los últimos juegos amistosos de la selección absoluta, Gutiérrez apareció como observador del trabajo de Juan Carlos Osorio, por lo que se especuló que se incorporaría al cuerpo técnico del colombiano de cara al hexagonal final de Concacaf.

“Todo este tiempo replanteas muchas cosas, primero te recuperas del madrazo y luego tienes que seguir. Me interesaba ser parte de la selección mayor pero me gustó cómo lo hace el profe (Juan Carlos Osorio) y quiero más. Un agradecimiento al profe Osorio por su apertura hacia mi como persona, pese a cualquier comentario él me mantuvo cerca, eso me permitió visualizarme, pensar más allá de las cosas que hay que hacer para regresar”, sentenció.

“El Potro” logró con selecciones menores el campeonato mundial sub-17 en 2011, subcampeonato mundial sub-17 en 2013, subcampeón panamericano 2015, campeón preolímpico 2015 y fase de grupos en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Desechó rumores que lo ponen en Cruz Azul

En las últimas horas, se especuló que en diciembre Raúl Gutiérrez podría tomar las riendas de Cruz Azul, situación que el propio “Potro” descartó.

“Cruz Azul tiene entrenador. En ese sentido siempre de los valores que hemos tenido en selecciones es esa parte del respeto. Hoy ellos tienen un entrenador que ha demostrado capacidad. En mi caso es cuestión de esperar y gestionar una circunstancia que sea favorable para mí”.