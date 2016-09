Posponen reunión con Meade

El gobernador informó que seguirá reuniéndose con los representantes federales del estado, para continuar con los cabildeos en el presupuesto del próximo año

Asegura el mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez que sabe que cuenta con los diputados federales tabasqueños del Partido Revolucionario Institucional, “para buscar que el recorte presupuestal federales no sea severo”, donde dijo que se lo han demostrado en varias ocasiones, y calificó de “infantil a aquellos que piensan que yéndole mal a Tabasco, le tiene que ir bien a su partido político”.

En entrevista con los medios, el gobernador se le cuestionó acerca de las declaraciones del coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Manuel Andrade, de que los diputados federales de su partido no lo apoyarán en sus acciones por un mejor presupuesto, pretextando se golpe al PRI en el estado. De igual forma, se le pregunto que la fracción parlamentaria del PRI y Manuel Andrade se meten con la obra del mercado José María Pino Suárez para frenarla, y esto respondió:

Indicó que “no debe politizar, es una obra pública para la prestación de un servicio, que mejore el comercio y también la imagen urbana de Villahermosa, porque ustedes saben la forma de que ha evolucionado el mercado, es una zona conflictiva muy deteriorada muy degradada urbanísticamente hablando; hay que recuperar la para el bien de Villahermosa”.

Acciones de seguridad

Sobre las cuestiones de inseguridad, el jefe del ejecutivo destacó que “este martes me reuniré con el grupo de coordinación de Seguridad Pública, autoridades federales y estatales, y convenimos que en la reunión del próximo lunes, vamos a adentrarnos en el conocimiento de este proyecto sobre seguridad, que le encargué de coordinar al Secretario de Gobierno junto con el secretario Seguridad Pública”.

Y le dijo a la sociedad de que “estamos trabajando en abatir los índices delictivos, y en la medida de que logremos reducir los delitos, vamos a poder reducir la percepción”.

Sobre el tema del tráfico de armas, el mandatario destacó que puede ser, derivado a que los últimos delitos se han dado con violencia.

Indicó que “no tengo ninguna información de que tengamos identificado un tráfico de armas; muy posiblemente puede estará corriendo ya que se está presentando más hechos violentos”.

Destacó que “desde luego habrá mayor vigilancia en la frontera de la Chiapas, Veracruz y Campeche”, donde se intensifica la campaña de canje de armas que tiene la Sedena.

Se reúne con perredistas

En torno a los ajustes presupuestales que se contemplan, el mandatario destacó que “cómo dicho, no he descartado ninguna medida, pero no he anunciado ninguna medida todavía; debemos saber cómo queda el presupuesto federal y eso lo sabremos hasta el 15 de noviembre, que tengamos claro cómo va a quedar cuando concluya la etapa de aprobación en la cámara de diputado”.

Dijo que este jueves “voy a tener una reunión con el grupo parlamentario del PRD y los gobernadores emanados de este partido; vamos a estar con nuestro grupo parlamentario”.

Suspendida reunión con Meade

De igual forma, destacó que la reunión de los gobernadores emanados de la filas del PRD con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, con quien tratarán el tema de presupuesto federal 2017, fue pospuesta para la semana entrante.

Recordó que el encuentro estaba previsto para la tarde del viernes próximo, en la Ciudad de México, pero por cuestiones de agenda tuvo que ser reprogramado, aunque aún está pendiente la fecha definitiva.