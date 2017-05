Positiva Unidad Médica Móvil

Gracias a esto, se han detectado padecimientos y prevenido otros, en la primera semana de trabajo, gracias a que cuenta con modernos equipos para apoyar a las mujeres de escasos recursos

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Lorena Díaz, de 31 años, sentía dolores en el abdomen desde hace semanas y le urgía hacerse un ultrasonido lo más pronto posible. Cuando se enteró en los medios de comunicación que la Unidad Médica Móvil para la Mujer de Centro estaba en la colonia Indeco, no dudó en acudir.

El camión, en el que se invirtieron casi cinco millones de pesos, cuenta con dos modernos equipos de ultrasonido y mastografía y fue inaugurado el pasado 9 de mayo por el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, con el fin de atender a mujeres de 73 localidades que viven en alta marginación.

Lorena asegura que como regalo del Día de las Madres decidió ir a sacar cita para realizarse su estudio, donde el personal de apoyo a través de una llamada telefónica la citó para este viernes, esto con la finalidad de que ella y las demás pacientes no estuvieran esperando horas para ser atendidas, bajo las inclemencias del tiempo. La idea es tener un orden.

La beneficiaria, que forma parte de unas 100 mujeres que fueron atendidas desde el pasado martes y hasta este viernes en Indeco, resalta la ventaja de que la Unidad, donde también se hace control de peso y orientación para evitar enfermedades, llegue hasta sus comunidades “y gracias a ello uno puede atenderse en tiempo y forma, además de que se apoya a la economía familiar pues el servicio no tienen ningún costo”.

Para todas las edades

Por su parte, Rosenda Ramírez Jiménez, de 50 años, es otra de las beneficiadas con la nueva Unidad con la que dice, el alcalde “se sacó un 10”, pues es la primera vez que hay un equipo móvil con estas características y que ha resultado todo un éxito, pues se ha visto una buena respuesta por parte de las mujeres.

En su caso, comenta, ha tenido problemas de quistes en sus senos, y durante varios meses ha estado ahorrando un dinero para poder hacerse de nueva cuenta un estudio, los cuales el año pasado le costaron cerca de 3 mil pesos, y ahora con la puesta en marcha de la Unidad Médica Móvil le representa un gasto menos, por lo que invitó a las mujeres del municipio a aprovechar esta oportunidad que da el Ayuntamiento.

De los servicios que ofrece

A partir de este martes, la Unidad Médica Móvil para la Mujer de Centro recorrerá el municipio, ofreciendo un promedio de 20 atenciones diarias tanto de mastografía como de ultrasonido. Tan solo el día de la inauguración, una mujer fue detectada con problemas en su senos y a otra le indicaron el sexo de su hijo mediante un ultrasonido.