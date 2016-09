Por la ruta del diálogo se gestionarán más recursos a Centro: Gerardo Gaudiano

Afirmó que ya se tienen programadas las reuniones con los congresistas, para exponer los proyectos que tiene su administración y poder atraer la mayor cantidad de recursos

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Ya iniciamos la ruta para conseguir los recursos para el 2017, es una ruta ardua, de mucho diálogo y negociaciones, pero eso lo sé hacer y conozco el camino, estamos gestionado recurso que serán históricos para el ayuntamiento, porque nunca antes se habían solicitado en un monto así y con la sustentación debida, dijo el presidente municipal, Gerardo Gaudiano.

El edil dio a conocer que ya tiene programadas reuniones con diputados federales de diferentes partidos, con la finalidad de gestionar recursos adicionales al presupuesto de la Federación en beneficio del municipio, “no voy a fijarme en los colores partidistas ni las ideologías, porque los recursos serán para el beneficio de toda la comunidad de Centro”, dijo de manera tajante.

En entrevista con los trabajadores de los medios de comunicación, el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, dijo que martes pasado inicio el camino formal para gestionar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), al reunirse con Marcela Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el encuentro, el edil entregó la carpeta con proyectos por el orden de los 1 mil 950 millones de pesos, la meta más ambiciosa buscada para la capital del estado en materia de recursos federales.

El edil capitalino anunció que “El viernes tengo una reunión con todos los diputados federales de mi partido (PRD), posteriormente la próxima semana he hecho contacto también con los diputados federales del PRI, también pidiéndoles una cita para que reciban mis proyectos y ver la posibilidad de apoyarme. En este tema no voy a ver colores partidistas, no voy a ver partidos políticos, al contrario, voy a poner al frente a la ciudadanía, voy a poner al frente al municipio, se trata de conseguir recursos en beneficio de las mayorías”, aseveró.

De igual forma, añadió que gracias a las relaciones que hizo durante el periodo en que fue diputado federal, también buscará el apoyo con legisladores de otras entidades, “entonces esa es la ruta correcta: Hacienda, el Estado, por otro lado bajar los recursos vía el Congreso porque ahí tienen acceso al Ramo 23 y al FOPEDET que es un fondo especialmente para cultura, pavimentación, deporte”, sostuvo.

En otro orden de ideas, cabe destacar que la jornada de este día inicio con el banderazo a la pavimentación de 10 kilómetros, acompañado en todo momento de la niña Izel Gabriela Pérez Benítez, con quien arrancó el programa “Presidente por un Día”.

Presidente por un día

La niña que inició “Presidente por un día” estuvo muy emocionada, desde las ocho de la mañana, acompañó al edil a entrevistas en televisión y radio, para posteriormente trasladarse a la zona de Buenavista y Corregidora donde visitaron un par de escuelas y dieron dos banderazos a pavimentación de carreteras. Después, Izel Gabriela acompañó al alcalde en la inauguración de un club deportivo y un evento en Palacio de Gobierno, donde fue saludada por el gobernador del estado.