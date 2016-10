Por la crisis se realizan esfuerzos especiales para fortalecer economía y empleo: Arturo Núñez

Asentó durante la Segunda Feria de Empleo para Jóvenes de Centro, que es necesario acciones inmediatas y conjuntas para hace frente a la problemática laboral

El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró la Segunda Feria de Empleo para Jóvenes de Centro 2016 y, en aras de fortalecer la economía de las familias, entregó apoyos por más de 667 mil pesos de los subprogramas Fomento al Autoempleo y Bécate a 196 beneficiarios del Servicio Estatal de Empleo (SEE).

El mandatario destacó la coordinación de los tres órdenes de gobierno para abatir el desempleo en Tabasco, que lo ubican en primer lugar nacional en la materia; en ese sentido, refirió que la crisis a causa de la caída de los precios internacionales del petróleo ha contribuido con la pérdida de un gran número de plazas laborales, además de generar severos problemas en las finanzas públicas nacionales.

Indicó que a estados como Tabasco y Campeche les va doblemente mal, porque les afecta la reducción del gasto público de la Federación y porque son entidades productoras en cuyos territorios ocurre lo más importante de esa industria, cuyas actividades decaen.

El Ejecutivo estatal reconoció a empleadores, empresarios y emprendedores su participación en esta Feria, que se efectúa en el salón Villahermosa del parque Tomás Garrido Canabal, en la cual durante dos días 85 empresas ofertarán más de mil 300 trabajos fijos y temporales a profesionistas y a quienes ejercen algún oficio.

Durante su intervención, la directora del SEE, Alicia Guadalupe Cabrales Vázquez, informó que a través de los diversos programas que operan han colocado a más de 13 mil personas en un empleo formal, o conseguido que se auto-empleen; destacó asimismo que en 14 eventos similares al inaugurado hoy, han logrado una tasa de colocación de 40 por ciento.

“El día de hoy pagaremos siete cursos por 527 mil 444 pesos, en beneficio de 180 personas que se capacitaron en manualidades, bordado en listón, bisutería, elaboración de alimentos, y como auxiliares administrativos, de oficinas y contables”, detalló la funcionaria quien previó la asistencia de 1 mil 500 personas durante los dos días de este evento.

Cabrales Vázquez señaló que también se otorgan cinco actas de entrega de bienes en propiedad, a través del subprograma de Fomento al Autoempleo, con una inversión de 139 mil 868 pesos, en beneficio de 16 personas. Algunos de esos negocios son “Antojitos los 2 hermanos”, “D’Clau Arte y Belleza” y “Taller de Costura Nadia”.

Por su parte, el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, deseó suerte a los asistentes para obtener una ocupación laboral, pero si no lo logran les pido que no claudiquen en su propósito y busquen otras opciones que dan las autoridades estatales, municipales y federales, enfatizó.

Manifestó que contar con un trabajo da tranquilidad y estabilidad a cualquier familia, “por eso agradezco el permanente apoyo del gobernador Arturo Núñez Jiménez, porque con su acertada gestión contribuye al desarrollo de Tabasco”, puntualizó el munícipe.

En representación de los beneficiados, Cristell Monserrat Galeana Valencia, joven discapacitada, y Mariana de la Fuente Alcudia, quien logró una ubicarse en una plaza laboral en la Primera Feria realizada en junio pasado, agradecieron los apoyos otorgados.

Invitados especiales

A esta ceremonia también acudieron David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo; Ricardo Poery Cervantes Utrilla, coordinador general del DIF Tabasco; Yoana Cristll Sánchez Aguirre, directora del Instituto de la Juventud de Tabasco; Ximena Martell Cantú, presidenta del Voluntariado DIF Centro, y el director de Fomento Económico de Centro, Luis Arcadio Gutiérrez León.