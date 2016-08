Por crisis petrolera en Centro se le apuesta a reactivar el campo: Gerardo Gaudiano

Beneficiados afirman que hace mucho que un alcalde no escuchaba sus demandas y daba propuestas para atender sus problemáticas

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Fabián Jiménez Marín, delegado municipal de la ranchería Corregidora Ortiz 3ª sección, al darle la bienvenida a Gerardo Gaudiano, le dijo, “hacía mucho tiempo que no había un presidente municipal que viniera con nosotros a sudar la camisera, a estar cerca de nosotros, a caminar junto a nosotros y a ver los problemas que tenemos y como los estamos resolviendo, a ver los avances que estamos teniendo, por eso nosotros te vemos como a un amigo, como compañero, como aliado”.

En este contexto, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, entregó este miércoles apoyos de paquetes tecnológicos para 200 productores de plátano macho de 15 rancherías pertenecientes a la zona de “La Isla”, esto como parte del Programa “La Isla, Oro Verde”, acción de gobierno que se establece dentro del Eje Rector 3, “Desarrollo Económico Sostenido”, del Plan Municipal de Desarrollo.

Por su parte la señora Marisela Sánchez Torres, beneficiario del programa de la ranchería Plátano y Cacao tercera sección, dijo “ya se acabó el petróleo, ya no hay el Pemex de los altos salarios, ahora nos toca a nosotros trabajan como antes lo hacíamos, tenemos muchos problema pero los vamos a ir resolviendo poco a poco, regresamos a lo nuestro, a la tierra y a vivir de lo que la tierra no ha de dar”.

En el evento realizado en la empacadora “En la Variedad Mejorada” de la ranchería Corregidora Ortiz 3ª sección, recordó que a escasos 15 días de haber iniciado su administración, acudió a dicha localidad para dar el banderazo del programa, que consistía en la construcción de 13 mil metros lineales de drenes, lo cual permitirá eliminar el exceso de agua y quitarle saturación al cultivo.

“La segunda acción fue la capacitación, y hoy, 75 días después vuelvo a La Isla para echar a andar la tercera acción, que es la dotación de insumos que constan de 300 kilos de fertilizantes conocido como la mezcla bananera en Tabasco, así como 25 kilos de fungicida Mancozeb y cinco litros de resina de pino, con esto ayudaremos a la nutrición de la planta y evitaremos la propagación de la sigatoka negra, que es la principal enfermedad del plátano en el trópico”, señaló el alcalde.

Afectaciones por crisis petrolera

El edil capitalino reconoció que en estos momentos el Estado está pasando por una crisis petrolera, es por ello que es primordial voltear a ver al campo y reactivarlo, y para ello dijo cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Centro.

Alejandro García Baduy, director de Desarrollo del municipio de Centro, señaló que en esta primera etapa, se beneficia a 205 hectáreas de cultivo de plátano, de las mil 300 que hay en la zona de La Isla, así como 200 productores de los casi 800 que hay, quienes recibieron capacitación para un mejor uso de los insumos entregados, los cuales cabe mencionar, fueron validados por los mismos beneficiarios.

Que la Federación nos cumpla

Vamos a hacer un frente común, iniciativa privada, comerciantes y sociedad civil para exigirle a la federación a que le cumpla a Tabasco. Como presidente municipal de Centro me toca alzar la voz y encabezar los reclamos del municipio para exigirle a Peña Nieto que cumpla sus compromisos y ayude al desarrollo de Tabasco y específicamente del Centro, dijo Gerardo Gaudiano.

A pregunta expresa del reportero de que, si él estaría dispuesto a encabezar esta lucha, Gaudiano Rovirosa señaló, “claro que sí, como ciudadano y como presidente municipal me toca encabezar esta petición, porque hay varias obras que no están terminadas y eso detiene el desarrollo de la ciudad y del municipio en general, como el distribuidor vial, la carretera a Cárdenas y muchas obras más”.

La federación le está fallando a Tabasco y en consecuencia al municipio. Por eso es necesario, elevar la voz y que nos escuchen las autoridades nacionales, porque Tabasco y el municipio de Centro, no pueden quedarse al margen del desarrollo que están experimentado otros estados de la república con las obras federales.