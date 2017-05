Poner en marcha Zonas Económicas

Pide que no se politice el tema, y arrancar el proyecto en la entidad, para evitar se utilicen de forma discrecional

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El senador de la República, Benjamín Robles hizo un llamado tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como al titular de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez, a evitar “prometer a otras entidades la creación de este tipo de zonas”, ya que dijo que en lo que va de esta administración, “no se ha podido concretar de manera oficial una de las cinco, y que evidentemente se podría tratar de cuestiones electorales o personales”.

En este sentido, al ser entrevistado el representante popular, destacó claramente que las Zonas Económicas Especiales son una parte que prometió el gobierno de la República a través del presidente Enrique Peña Nieto, ello para lograr restaurar un poco los problemas económicas que se tienen en diversos estados, en donde evidentemente son benéficas, pero parece y acusó directamente a Gerardo Gutiérrez, titular de estas Zonas Económicas Especiales “de estar buscando cuestiones personales”.

En torno este tema, dijo que “si evidentemente el director de las Zonas Económicas Especiales ha dialogado con varios gobernadores de otras entidades que no fueron beneficiadas dentro del programa, para prometerle que ahí se va a instalar una zona, pero hay que averiguar si no estará solicitando diversas canonjía de manera personal”.

Dijo que es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ponga en marcha las cinco zonas económicas especiales que se tienen establecidas, una de las cuales está aquí en Tabasco, en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, junto con el Estado de Campeche, y con esta situación poder realmente revertir la situación económica que está prevaleciendo.

“Si no ha podido instalarse de manera formal está cinco zonas económicas, no entiendo la postura de querer instalar más en otras partes del país”, es por ello que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe destinar los recursos ya urgentes para echarlas a andar de manera definitiva, y no solamente se queden en papel, en tinta y como un buen paquete de promesas.

Destacó el senador de la República que evidentemente, se requiere acciones concretas para que estas zonas económicas realmente funcionen, y no sé quede solamente en este papel, ya que dijo que con ello se puede ventilar para otras cuestiones, por lo cual es urgente que se echen a andar ya por completo.