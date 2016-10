Polo Rojas pierde peso

Tras someterse hace poco más de un mes a un bypass gástrico en una clínica de Guadalajara, Jalisco

Polo Rojas, ex concursante de “La voz… México” en la primera y cuarta temporadas, perdió 20 kilos de peso tras someterse hace poco más de un mes a un bypass gástrico en una clínica de Guadalajara, Jalisco.

“La intervención fue bastante rápida y muy bien. En dos horas ya estaba caminado fuera de la habitación y estuve muy tranquilo. Me trataron como un rey. Y en solo un mes he bajado alrededor de 20 kilos”, aseguró el cantante nacido en Ciudad Mante, Tamaulipas, amante del swing y las big bands.

“La intervención fue muy bien, tal y como se preveía. A Polo le redujimos el estómago a 55cc y alejamos en casi dos metros la absorción de alimentos, al practicarle un bypass gástrico en el intestino delgado.

“Ello hará que se sacie mucho antes y no sufra al comer menos”, explicó cirujano bariatra, José Antonio Castañeda, mediante un comunicado de prensa.

Ante de la operación, Rojas habló con la cantante de Jalisco y compañera de edición en “La voz… México”, Alejandra Orozco, quien también se sometió al mismo proceso quirúrgico hace unos meses.

Polo decidió someterse al bypass gástrico por salud y, sobre todo, para prevenir enfermedades.

“Hay antecedentes médicos en mi familia que son bastante fuertes, y con el nacimiento de mi hijo me convencí de que tenía que tomar cartas en el asunto, para que pudiera cuidar y disfrutar más de mi niño, y no le dé problemas cuando yo ya esté mayor”, señaló el cantante que en 2011 tuvo de “coach” a Alejandro Sanz.