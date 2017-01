Política con rumbo

Jesús Martell Chagoya

Muchas veces somos nosotros mismos los que nos imponemos barreras y limitaciones para alcanzar nuestros objetivos. Si no crees en ti mismo, nadie lo hará. No te pongas límites, porque los demás ya están dispuestos a ponértelos.

Si no te planteas metas lo suficientemente motivadoras, no tendrás fuerzas para conseguirlas. No apuntes bajo por miedo a no cumplir con tus expectativas, apunta tan alto como para poder luchar por tus metas con todas tus fuerzas.

“No te preocupes por los fracasos, preocúpate con las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas” – Jack Canfield

El aumento en el precio de gasolinas es culpa de políticas internacionales: Peña Nieto

En un mensaje a la sociedad, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó de nuevo la decisión del precio de las gasolinas pues- asegura- que de mantener el precio artificial de las gasolinas, implicaría para el país erogar 200 mil millones de pesos al año. Subrayó que de no hacerlo, el costo hubiese sido equivalente a cancelar programas sociales, paralizar la operación del IMSS en cirugías y consultas o suspender el Seguro Popular por dos años. Luego reconoció que 2017 será un año de retos que se podrán sortear con unidad y señaló que su gobierno no determinó adoptar esta difícil decisión para no volver a políticas del pasado en donde se optó por mantener artificialmente bajos el precio de las gasolinas.

Peña Nieto dijo que de manera previa al alza en los combustibles, el gobierno federal asumió un recorte presupuestal de 192 mil millones de pesos, al tiempo que se eliminaron alrededor de 20 mil plazas laborales de la estructura de gobierno, con lo que se redujo el gasto en sueldos y prestaciones en un monto de 7 mil 700 millones de pesos.

Anunció que también de manera adicional, su gobierno pretende reducir el sueldo de los altos mandos de dependencias federales en un 10 por ciento y reconoció que todas estas medidas asumidas por el gobierno federal no anula el peso que tiene adoptar el precio internacional de las gasolinas en México, pues es un cambio difícil. Sin embargo, dijo que como Presidente su responsabilidad es tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro.

Finalmente dijo que en este sentido, la decisión de incrementar el precio de la gasolina obedece a la necesidad de preservar la estabilidad de la economía nacional pues de no hacerlo, en el corto plazo las amas de casas resentirían el alza en los precios de los productos básicos, los jóvenes recién graduados no encontrarían empleo o las parejas recién casadas no les alcanzaría para pagar las mensualidades de su casa obtenida mediante créditos pues, aseguró, ese es el costo de la inestabilidad económica.

Episcopado Mexicano pide que se dé marcha atrás al “gasolinazo”

Ante tanta inconformidad social y múltiples manifestaciones, la Conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a las autoridades federales y al Congreso de la Unión a reconsiderar seriamente el aumento al precio de los combustibles porque esa medida afecta a todo el país, pero principalmente a los más pobres. En un comunicado, el organismo que aglutina a más de cien obispos del país, subraya que ante la disposición del aumento al precio de los combustibles, exhortan a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente, dado el contexto nacional y las variables internacionales, ya que esta medida afecta a todo el país, especialmente a los más marginados.

Agrega: “Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba ya que no es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”. De acuerdo con el Episcopado, se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental.

Aparte exhortan a los ciudadanos para que su comprensible malestar y descontento lo encausen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley, ya que nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino ni de arreglar las cosas en general. Resaltan la urgencia de construir lazos solidarios verdaderos que promuevan el diálogo, la confianza y la certidumbre entre todos por lo que piden evitar la confrontación estéril y la anarquía, pues estas conductas no resuelven los grandes problemas del país. La violencia genera violencia, destrucción. No expongamos, ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni de la paz social. Seamos sensibles con quienes están doblemente afectados: los que no pueden llegar a sus trabajos, hospitales, escuelas, o no pueden abrir sus comercios o están siendo saqueados.

Mayor vigilancia de la PGR y SSP para evitar el robo de combustible en Tabasco,

Refuerza PGR y SSP vigilancia por robo de combustible en Tabasco, Raúl Martínez Hernández, delegado de la PGR en la entidad, admitió que este ilícito podría verse incrementado y aprovechado por delincuente para vender a bajo costo el producto y sostuvo que la Región de la Chontalpa y Centro son lugares donde la Procuraduría General de la República en Tabasco ha puesto mayor énfasis ante posible incremento del robo de gasolina. Luego del alza de precios del combustible en el país, el funcionario federal, admitió que este ilícito podría verse incrementado y aprovechado por delincuente para vender a bajo costo el producto, ya que este tipo de gasolina y la forma en que se extrae, pueden dañar a las unidades.

El funcionario federal en la entidad también señaló que la vigilancia es permanente en la Chontalpa y Centro, con la finalidad de estar atentos a los hechos que pueda suscitarse. Afirmó que la tarea de la PGR es vigilar que no se dé el robo, la transportación y el almacenamiento, ya que son delitos graves contra la empresa Petróleos Mexicanos y del país en consecuencia.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, dijo que se encuentran también en alerta ante la posibilidad de manifestaciones en estaciones de servicios, bloqueos de carreteras o de instalaciones, como medidas de protesta por el alza de precio a combustibles. Agregó que acudirán al llamado cuando así requiera para salvaguardar el orden y estado de derecho.

Integrantes de la CONAGO se reunirán con la SHCP para analizar consecuencias del “gasolinazo”

Integrantes de la CONAGO se reunirán con el titular de la SHCP José Antonio Meade Kuribreña para definir un posicionamiento común y analizar el tema del aumento a los precios de la gasolina y de los energéticos. A este evento fue convocado el gobernador del Cambio cierto, Arturo Núñez junto con sus homólogos del PRD la cual se realizará el lunes 9 de enero. Hoy domingo se reunirán los mandatarios del Partido de la Revolución Democrática para abordar la problemática y llevar una posición común ante el funcionario federal mañana.

El mandatario local, Núñez Jiménez consideró que la medida adoptada por la federación, aunque necesaria, pudo haberse hecho gradualmente para que no fuesde un golpe tan fuerte ya que siempre se había optado por aplicar este tipo de medidas de una manera gradual mensualmente, pero que no sabía que márgenes de maniobra había para tomar una decisión tan fuerte de parte del ejecutivo y del poder legislativo.

Dijo también que para hacer frente a la situación, no queda más remedio que todos nos amarremos el cinturón, y eso incluye desde luego al gobierno. Por otra parte, comento que se tiene que dejar que la inconformidad pueda fluir, porque para eso tenemos un país de derechos y libertades, pero siempre y cuando se dé por las vías institucionales y opinó que es difícil echar atrás estos aumentos, ya que parte del financiamiento del presupuesto que se determinó para el 2017, depende de la recaudación de los impuestos a los energéticos.

Puntualizo que también a los gobiernos estatales les afecta, porque aumenta el costo de la movilidad del transporte oficial ya que una parte de lo recaudado, se destina a los estados. Arturo Núñez mencionó que este tema también se abordó durante la reunión de evaluación del Grupo de Coordinación de Seguridad Tabasco, para analizar cuál sería el panorama en nuestra entidad, e indicó que en breve también se reunirán con los encargados de las áreas de finanzas y administración del gobierno, para revisar las medidas que procedan.

Señaló además que desde el primer momento en que se presentó el problema de desabasto de gasolina en otras entidades, se puso en contacto con el área industrial de Petróleos Mexicanos, la cual garantizó el abasto del combustible en el territorio tabasqueño.

Que México tendrá que reembolsar el dinero que EU gaste en la construcción del muro

El presidente electo de los Estado Unidos, Donald Trump insistió en defender el plan de pedir al Congreso estadounidense para que pague en primera instancia por la construcción del muro fronterizo, pero sugirió que el costo sería pagado después por México, aunque no ofreció detalles al respecto. De acuerdo con Notimex, la cadena CNN reportó a mediados de la semana que concluye que el equipo de transición de Trump, indicó a líderes legislativos republicanos que pedirá al Congreso pagar el propuesto muro con México con fondos presupuestales estadounidenses.

Aunque Trump no dio detalles, el representante republicano Chris Smith, quien sirve como enlace entre el equipo de transición y el Congreso, sugirió que el próximo presidente, buscaría negociar con México si están dispuestos o no a pagar el muro. Pero el humor del Congreso es que, independientemente de lo que resulte, necesitamos asegurar nuestra fronteral, dijo a CNN.

Durante su campaña presidencial, Trump indicó que pediría a México un pago único de entre cinco mil millones a diez mil millones de dólares por el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de mexicanos en Estados Unidos. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto dejó en claro durante la visita de Trump a la capital mexicana en agosto pasado, que México bajo ninguna circunstancia pagaría por la construcción del muro.

Ayer miembros del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes dijeron a la cadena CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos para el muro sean canalizados en abril cuando debe ser aprobada la ley de gastos del gobierno. El equipo de Trump argumentó que el presidente electo, tendrá la autoridad de construir el muro usando una ley del 2006 de la era de Busch para construir el muro, pero que carece de dinero. A dos semanas de la toma de posesión, el 20 de enero, los miembros del equipo de Trump indicaron a los republicanos de la Cámara de Representantes que su preferencia ahora es pagarlo a través de la ley de financiamiento del muro de 2006.

Interponen amparos contra el ‘gasolinazo’

A mediados de la semana, el Juzgado Decimotercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México acepto el primer amparo en contra del ‘gasolinazo’ interpuesto por Óscar Valdés Ramírez, el abogado que tramitó este recurso legal comentó que su amparo fue aceptado debido a que el juez no encontró anormalidades en la demanda, debido a que ésta cuenta con todos los requisitos necesarios para proceder con la audiencia, que iniciará el 31 de enero. Agrego que el proceso ya lo tiene el juez y que ahora se crearan informes para poder agregar alegatos y así tener la audiencia constitucional, que sin duda derivará en una sentencia, la cual sin importar si es a favor o en contra, ésta se irá a revisión, aunque si es negativa la revisará la Corte y aun así se continuara el litigio hasta que se repita el procedimiento.

Si logra juntar alrededor de 150 mil amparos, solicitará la intervención de la Suprema Corte, que en ese momento tendrá la facultad de atracción, con lo que es probable que la Corte falle a su favor. Por el motivo anterior, Óscar Valdés hizo un llamado a los ciudadanos a que se amparen. También recalcó el motivo por el que hace esto, es porque considera que es ilegal la manera de actuar por parte del gobierno, quien debió de haber consultado a ambas Cámaras para que se aceptara dicha medida del incremento en el precio de los combustibles y después mandarla a Gobernación para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Los pasos para solicitar un amparo contra el gasolinazo son: Identificación oficial. Un recibo de cualquier gasolinera. Una copia de la tarjeta de circulación. Estos tres documentos se anexan a la demanda promovida. Finalmente, presentarla en el juzgado federal de su estado con sus respectivas copias.