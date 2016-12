Política con rumbo

Situación política y social

“No importa cuán brillante sea tu mente o estrategia, si estás jugando solo, siempre perderás ante un equipo”.- Reid Hoffman

Jesús Martell Chagoya

jesmarch-11@hoptmail.com

La actualidad que vivimos los mexicanos, es producto de los malos gobiernos que ha tenido nuestro país así, como lo estados y municipios, en gran parte es culpade la propia sociedad por la ignorancia y falta de cultura que prevalece en algunos sectores, muchas veces le echamos la culpa a los gobernantes, pero en realidad no son ellos los culpables si no nosotros mismos somos quienes tenemos la responsabilidad de elegirlos. Lo que sucede en la actualidad, todos somos participes. Esto podría cambiar cuando dejemos de elegir personas que no saben gobernar y no conocen la pobreza sin sentimiento sin escrúpulos que solo buscan sus intereses personales, sin embargo, todavía los mexicanos podemos demostrar que un ciudadano que viene de la fortaleza del esfuerzo, puede lograr gobernar y sacar a nuestro país adelante pues conoce la realidad en que vivimos mientras tanto, continuaremos igual mientras nos sigan gobernando personas como las actuales que están en el poder político.

Esmeralda Patricia Zamudio Ramírez

Dra. En educación, Esmeralda Patricia Zamudio Ramírez, es especialista Certificada en Competencias Docentes, Investigadora educativa, Docente y consultora, desde hace once años se encuentra al frente del proyecto de Consultoría Servicios y Asesoría Pedagógica denominada “Frida Kahlo” y con un equipo de profesionales, pretende incidir en la transformación de la realidad educativa adecuándola a los nuevos escenarios, diseñando modelos de gestión que permitan la redefinición de la “escuela” para hacerla competitiva dentro de los esquemas educativos globalizados, en una sociedad convulsionada por las profundas transformaciones sociales.

El fortalecimiento de una nueva cultura “Docente” es también una tarea que enfrenta la Dra. Esmeralda Zamudio y su equipo de profesionales, redefinir el papel del docente y apoyar su profesionalización, es prioridad en sus investigaciones y acciones educativas, para ello, prepara un libro “Así vivimos la evaluación docente”, mediante el cual, pretende dejar evidencia del importante papel que jugaron los docentes en este proceso histórico colateral a la Reforma educativa.

Emanuel Braulio López Vázquez

Con la misión de apoyar a la sociedad tabasqueña con servicios de calidad, con precios módicos, haciendo trabajo de calidad, Ópticas Tabasco es una empresa tabasqueña, como su lema lo indica es “una óptica del pueblo al servicio del pueblo” así mismo, realiza una labor social en las comunidades más apartadas del territorio tabasqueño llevando servicios gratuitos incluyendo exámenes de la vista ,toma de la glucosa, presión, corte de cabello, asesoría legal, consultas médicas, pases con oftalmólogos en consultas a mitad de precio, lentes a bajo costo así, como consultas psicológicas gratuitas. En síntesis, Ópticas tabasco es una empresa socialmente responsable y comprometida altamente con la sociedad propiedad del Lic. Emanuel Braulio López Vázquez.

Psic. Jehovanni Calva León

Jehovanni Calva León, es licenciado en psicología educativa, especialista en psicología clínica y master en terapia familiar, comenta que la psicología es para ayudar al ser humano ya que en la actualidad, el estrés es una enfermedad que va consumiendo lentamente, desarrolla enfermedades emocionales y psicológicas, afectando severamente el ambiente laboral, familiar, sentimental, emocional y/o psicológico. Por ello la ayuda psicológica no se debe considerar ni clasificar para personas enfermas o locas, sino simplemente es para tener un mejor estilo de vida en la actualidad.

Agrega que la terapia individual, se recomienda a las personas con múltiples actividades o se sienten abandonados emocionalmente, ello los ayuda a liberarse y a que tengan una expectativa diferente de la vida, para tener un mejor estilo de vida. Las sesiones tienen una duración de 30 a 40 minutos según sea el caso, en un lapso mínimo de 3 meses a 1 año. Se aplica un Test de la personalidad de la familia y una entrevista clínica

En cuanto a la psicología de pareja: Es para las personas que viven en una relación y aún no han llegado al matrimonio, o en su caso en la etapa del noviazgo, no se utiliza prejuicio, o sea, la pareja puede ser integrada tradicionalmente por una mujer y un hombre, también por un hombre y hombre o una mujer con otra mujer. Esta terapia ayuda para mantener una sana relación integrada en la comunicación y confianza. Tiene una duración de 40 minutos, cada 15 días por un lapso mínimo de 3 meses.

Respecto a la psicología aplicada al matrimonio: Jehovanni Calva señala que es exclusivamente para matrimonios, ya que en algunos casos, se sufre una crisis, cuando ésta se ve expuesta y en riesgo de fracturarse e inclusive terminar con ella, por eso recomienda esta terapia para todos aquellos matrimonios que están atravesando esta etapa acudan a Terapias para salvar su relación amorosa. Tiene una duración de 40 minutos a 1 hora, el lapso depende de la crisis de cada matrimonio.

Para los niños: esta terapia es para niños con mala conducta o problemas de aprendizaje, también dificultad de habla o asociación de elementos entre otros, tiene una duración de 30 a 40 minutos, y no tiene un lapso mínimo ni máximo, ya que los niños tienen desarrollos emocionales y estilos de aprendizaje diferente. En cuanto a adolescentes: es para ayudarlos a sobrellevar esta etapa difícil, ya que está en la incógnita de saber si aún es un niño o un adulto, sobre todo a ayudarlo a definir su personalidad e identidad. Tiene una duración de 30 a 40 minutos, Al igual que la etapa anterior esta no tiene un lapso mínimo ni máximo.

Estos tipos de Terapias son necesarias ya que en la actualidad estamos bombardeados y saturados de mucha información, aclarando que no todas las informaciones son eficaces y de gran utilidad, sin embargo algunos estudios recientes han demostrado que el ser humano en la actualidad, es sometido a una gran presión social y laboral, por ello hoy la ayuda psicología es fundamental tanto en lo personal como en el ambiente laboral, por ello muchas empresas constantemente requieren de la intervención de un psicólogo y capacitaciones para tener trabajadores más competitivos dando un mejor desarrollo y resultado laboral. El psicólogo Jehovanni, también imparte talleres grupales, trabajando directamente con el personal, en el tema de “Trabajo en Equipo” seguido de un trabajo de seguimiento. Continuamente imparte talleres en las escuelas: primarias, secundarias, preparatorias y universidades.

Obligan a funcionarios del PRD

en Jalapa a pagar cuota mensual

Luis Manuel Zurita Oropeza, dirigente municipal del PRD en Jalapa, señala que los funcionarios municipales por estatutos del partido, están obligados a aportar sus cuotas mensuales, para realizar los gastos de operación que tiene el partido y para las gestorías en apoyo que realizan para los ciudadanos. Sin embargo, externó que de los 12 regidores que tiene ese ayuntamiento, solamente 7 son los que pagan sus cuotas establecidas en los estatutos del partido. Sin embargo el líder municipal no quiso revelar cuantos funcionarios perredistas no cumplen con esta obligación, también evito dar nombres para evitar molestias entre la militancia.

Aparte, Zurita Oropeza, informó que en ese municipio ha crecido la afiliación partidista de 3 mil a 5 mil 500, relacionado al trabajo y obras de impacto social que viene realizando la alcaldesa de esa demarcación Esperanza Méndez Vázquez, lo cual les permite ir para las próximas elecciones con una base sólida para el 2018 con un candidato el cual elegirán en base al trabajo que haya realizado para retener la alcaldía y diputación local. También agrego que por otro lado, el Tribunal Federal Electoral le dará la razón al PRD para que pueda designar en qué municipios van las mujeres que participaran en la próxima elección para alcaldía en el 2018, respetando la paridad de género y no como lo asignó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por eso comento que lo que resuelva el tribunal en su momento, será que lo que acate el PRD porque se debe de respetar primero los derechos de los militantes a participar en el proceso electoral, motivo por el cual, no sería raro que en Jalapa dado las condiciones de la ley que señala la posible reelección vaya nuevamente a darse con mujer, ya que es un derecho legítimo tanto en el Estado como en el país.

Más que una alianza permanente con los tres órdenes de

gobierno, se debe dar con los ciudadanos tabasqueños: Jorge Priego

Luego de afirmar que están comprometidos para seguir trabajando por Tabasco, Jorge Priego Solís Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señaló que en el Poder Judicial y con el apoyo del poder legislativo y del gobernador constitucional, Arturo Núñez Jiménez, están comprometidos para seguir trabajando en una alianza permanente con los tres órdenes de gobierno, pero más con los ciudadanos tabasqueños. Después de entregar su cuarto informe de labores ante el poder legislativo, informó que tienen la visión, disposición y capacidad de hacerlo, por eso están avanzando y así continuaran.

Luego indico que en Tabasco no son ajenos a los cambios políticos, sociales y económicos que se han suscitado a nivel mundial, mucho menos a los altos índices de inseguridad que vive el o país, sin embargo, puntualizo que están firmes ante esas situaciones, con el compromiso de encarar los retos actuales. También dejo en claro que los enemigos de la ley y la paz, son evidentes, porque son los mismos enemigos de la sociedad y el gobierno, que deben combatirse firmemente, por eso, la unidad debe seguir siendo la premisa para hacer un solo frente en contra de la delincuencia de cualquier tipo que esta sea.

Priego Solís, señaló que la violencia nos lastima y el dolor de las familias los indigna, pero que nadie debe dividirnos y tampoco se debe caer en las mismas prácticas de los criminales. Manifestó que la justicia por propia mano es un alto riesgo que no resuelve, sino que al contrario, multiplica lo que busca combatir, y entonces todos podemos perder. Ante los legisladores locales, el magistrado presidente, sostuvo que el único medio para tener justicia, es el respeto a la ley y el fortalecimiento de las instituciones, y que para alcanzar esta meta, se debe recuperar ese vínculo que se ha debilitado entre instituciones y ciudadanos: La confianza, que sólo se obtiene con obras, acciones y resultados de ambas partes.

Luego detalló que las obras y acciones que hoy se presentan, no son únicamente cifras, sino el resultado de hechos que permiten una mejor impartición de justicia en Tabasco. Las obras y acciones acompañadas del compromiso que han asumido como Poder Judicial, el cual se ha desarrollado en conjunto con los diversos operadores del sistema de justicia, pues solo así lograran satisfacer las necesidades que la ciudadanía demanda. También comentó que en estos momentos en que la inseguridad social se percibe con mayor énfasis, no se ´puede vacilar, mucho menos declinar, de sus objetivos, por esto, el Poder Judicial seguirá adelante en el mejoramiento del Sistema de Justicia, con mano firme, con responsabilidad y sobre todo con honestidad y profesionalismo. Dejó en claro que no se trata de una postura ajena a la realidad que se está viviendo en materia de inseguridad, al contrario, se trata de otorgar resultados concretos, encaminados a mantener y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Afirmó que están ciertos que la delincuencia divide, separa y enfrenta, pero que la sociedad tabasqueña no lo va a permitir. A pesar de existir quienes en su inconsciencia se les hace fácil criticar todo pero que no hacen nada ni ahora ni cuando tuvieron su mejor oportunidad.

Reafirmo que el Poder Judicial de Tabasco continúa con el compromiso de hacer la parte que les corresponde, por el bien y la superación del País y el estado, contribuyendo al reforzamiento nacional, pues así lo exigen los tiempos, por encima de intereses legítimos, regionales, sociales o partidistas, estaremos desde nuestras áreas luchando por recuperar la grandeza mexicana, la grandeza tabasqueña con la cual hemos sido formados. Dijo que las acciones y resultados en los que han contado con el decidido y permanente apoyo del titular del Poder del Ejecutivo del Estado y de la Federación, y como parte del proceso de evolución en el cual se ha implementado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el territorio tabasqueño, que representa una forma diferente de asumir la impartición de justicia.