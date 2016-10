Política con rumbo

Sí se pueden redistribuir mejor los

recursos federales: Arturo Núñez Jiménez

“El mayor azote de la vida moderna es tener que dar importancia a cosas que, en realidad, no la tienen” Rabindranath Tagore

Jesús Martell Chagoya

jesmarch-11@hotmail.com

Reunidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde previamente se reunieron con la Fracción Parlamentaria del PRD. Arturo Núñez Jiménez gobernador del cambio cierto afirma que esta consciente de la crisis que enfrenta el país a causa de la caída de los precios internacionales del petróleo, pero que ante esa situación, los recursos federales se pueden redistribuir de una manera más sana. Al igual que él, los gobernadores perredistas de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, propusieron reformar la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar de 20 a 25 por ciento el porcentaje de participaciones a entidades y municipios.

Los jefes del ejecutivo estatal antes mencionados también coincidieron en señalar que ante este ajuste presupuestal, obligado por el choque externo de la caída del precio de los hidrocarburos, deben defenderse los programas sociales, y la forma en que se distribuyan los recursos los cuales depende de la decisión del Congreso, en correspondencia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los gobernadores estuvieron acompañados por los diputados; Francisco González Neri y Jesús Zambrano, coordinador y vice-coordinador parlamentario respectivamente.

Ahí Núñez Jiménez afirmó que hay temas muy delicados, como la prevención del delito o educación, que se dejan a un lado en el paquete presupuestal enviado por el Ejecutivo Federal, por lo que debe ser analizado a profundidad y que incluso hay rubros en los que se llega a dejar en cero la asignación presupuestal, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo originalmente al igual que en el sector agropecuario, prevención del delito y en materia de cultura queda en cero, y evidentemente esto afecta las actividades que se realizan en este rubro.

Adicionalmente Núñez Jiménez señalo que se debe revisar el monto de recursos a distribuir a los estados vía participaciones fiscales, y la regla de distribución, porque en la reforma del 2007 se quiso hacer justicia distributiva por el lado del ingreso, el cual debe tener progresividad en función la capacidad de pago de cada quien. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, remarcó que la reducción de 240 mil millones de pesos que trae el paquete económico afecta de manera considerable a sectores importantes del país.

En su participación, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, quien estuvo presente en la reunión entre gobernadores y legisladores, afirmó que la estructura del presupuesto federal no es equitativa ni justa, y afecta el desarrollo de los estados, como lo han corroborado en análisis con la Comisión Técnica, alcaldes y mandatarios

Despedir a trabajadores ni cobrar de nuevo el Impuesto Estatal

Vehicular no es la solución a la crisis: Pepe Toño

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PRD, José Antonio de la Vega afirma que no es la solución a la crisis económica despedir a 10 mil o 20 mil trabajadores burócratas porque se crearía un problema social y menos implementar de nueva cuenta el cobro del Impuesto Estatal Vehicular, porque fue un compromiso de campaña de Arturo Núñez. Precisó que esas medidas no serían las adecuadas para paliar los efectos del recorte presupuestal que se tiene previsto para el año 2017. Recordó que los casi 900 millones de pesos que la entidad dejó de percibir por concepto de la eliminación de la tenencia, ahora le vendrían muy bien, pero que ya se tomó esa decisión al respecto y el gobierno asumió el costo pese al monto que se dejó de recaudar por lo menos en el año 2016 y el gobierno tiene medidos los costos, por lo que no debe recortarse personal, ya que en este momento la economía del estado y del país no está en condiciones para absorber el costo de un despido de burócratas.

Agregó que ante la crisis que azota al país y a Tabasco en lo particular, debe mantenerse un régimen de austeridad y buen manejo de las finanzas públicas, pero no efectuar despidos en la burocracia, porque ello crearía un problema social y no sería una decisión responsable. Luego comento que apostarle a que le vaya mal a Tabasco simplemente para satisfacer intereses partidistas, personales o de grupo, es demostrar que no se es un buen tabasqueño e insistió en torno a la postura del diputado Manuel Andrade Díaz de que ningún legislador federal priista apoyará al gobernador Arturo Núñez Jiménez en la lucha por un mejor presupuesto para nuestra entidad en el año 2017.

El diputado local, Pepe Toño también afirmó que eso es demostrar que no se quiere a Tabasco y que lo único que se desea es ver hundido al estado y que todos deben ser responsables y tener un sentido amplio de las necesidades de los tabasqueños para apoyar al gobierno a tener más recursos para paliar la crisis. La actitud mezquina del ex mandatario estatal Manuel Andrade, porque no se le puede regatear el apoyo al estado simplemente por no pertenecer al mismo partido político que el gobernador, tampoco no se puede asumir ese tipo de actitudes como decir que porque no son del mismo partido que él, ahora irían en contra de Tabasco para evitar que les den un mejor presupuesto es no ser un buen tabasqueño. Finalmente confió en que contrario a los dichos de Manuel Andrade, los diputados federales del PRI se sumarán al gobernador Arturo Núñez Jiménez en la lucha por un mejor presupuesto para nuestra entidad en el año 2017.

Para el 2017 no aplicaré el Impuesto Estatal Vehicular

El gobernador perredista del cambio cierto, Arturo Núñez Jiménez tal y como lo prometió cuando andaba en campaña política, para el 2017 no aplicará de nuevo el Impuesto Estatal Vehicular además informó que el encuentro con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se pospuso para el miércoles de la próxima semana y en la cual le hará saber de sus planteamientos, tanto en incremento de las participaciones como para el presupuesto del gasto público y también dejó en claro que no lo va a revivir, ni nada por el estilo, pese al posible golpe presupuestal del próximo año. Aparte, Núñez Jiménez señaló que respecto a la reunión con legisladores Federales en San Lázaro, se dijo que confía que este encuentro y los planteamientos hechos pueda influir a una distribución diferente a la que se aplicó originalmente desde el Ejecutivo Federal.

Dijo también que en un principio es un frente del PRD pero que está seguro que casi todos los gobernadores van a hacer eco de estos planteamientos, porque hay rubros que simplemente se presupuestaron en cero y no es posible suponer que no va a pasar nada. Recordó que se tienen como fecha límite hasta el 15 de noviembre para concretar reasignaciones del presupuesto 2017. Así también explicó que no pueden dejar sin recursos al campo, cero a la cultura, a la prevención del delito, a los programas de techumbre, a obras de pavimentación, de calle reparación de carreteras, el ajuste nos pega en muchos rubros fundamentales del gasto.

Núñez Jiménez informó además que el encuentro con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se pospuso para el miércoles de la próxima semana y en la cual le hará saber de sus planteamientos tanto en incremento de las participaciones como el gasto. Por último se pronunció a favor de retirar el fuero a servidores públicos a como se ha planteado en el estado de Campeche aunque comento que no lo ha planteado en el congreso local pero que no tendría ningún inconveniente, al contrario, lo ve positivo.

Diputado locales chocan por posible retorno del IEV

Pese a que ha trascendido que el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirma que no revivirá en el 2017 el Impuesto Estatal Vehicular, el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso de Tabasco, diputado del PRD, José Alfonso Mollinedo Zurita, se pronunció a favor de volver a cobrar el Impuesto Estatal Vehicular ante el agresivo recorte presupuestal que se realizará en el año 2017 y precisó que no se puede descartar implementar de nuevo ese gravamen. Reconoció que sin duda se tendrá un costo político que tendrá que asumir la administración estatal, pero que sería más grave no tomar esa medida impopular y dejar de atender a la población tabasqueña con el dinero que se recaude por ese concepto.

Agregó que el costo político es una realidad pero reitero que se debe asumir ya que las principales responsabilidades de un gobierno, es la seguridad pública, la salud y la educación. Luego el legislador precisó que Tabasco está viviendo una crisis económica desde la caída de los precios del petroleó y por consiguiente la ola masiva de despidos de petróleos mexicanos y otras empresas que se dedican a ese rubro y preciso que lamentablemente el gobierno tiene la gran responsabilidad de tomar decisiones no pop que es un compromiso de campaña del señor gobernador, pero su primer compromiso es atender el mayor número de necesidades en el estado.

Yolanda Rueda de la Cruz, asegura que

hay aviadores en dependencias estatales

La diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, asegura que en la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Ejecutivo se detectó la presencia de funcionarios que cobran sin trabajar o sea son aviadores que están en las secretarias de Salud, Educación y en Seguridad Pública, expresó que ese mal del que se quejaba antes el PRD cuando era oposición y gobernaba el PRI, ahora lo practican ellos. Yolanda Rueda dijo que se detectó a esos trabajadores que cobran sin trabajar, de acuerdo a lo que reportó en el Informe de Resultados el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en la cuenta pública del año pasado del Poder Ejecutivo Estatal.

Sobre el número de gente que cobra sin trabajar en las dependencias del estado mencionadas, la diputada comentó que actualmente con su equipo de asesores se encuentra analizando minuciosamente la cuenta pública de la cual ya hizo el comentario, pero que no quiso precisar el número porque quiere tener el resultado final, que efectivamente es algo de lo que se quejó mucho este gobierno pero que se continua con la misma practica solamente que cambiaron las siglas partidarias

Gobernadores perredistas se

quejan por recorte presupuestal.

Los gobernadores del Partido de la Revolución Democrática de Michoacán, Silvano Aureoles; de Tabasco, Arturo Núñez; de Morelos, Graco Ramírez y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, integraron un frente con los dirigentes nacionales, alcaldes y legisladores para quejarse por los recortes económicos que sufrieron sus entidades en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017. A nombre de los perredistas, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que buscarán modificar la Ley de Coordinación Fiscal para modificar el reparto de los recursos en el Presupuesto en el concepto de las participaciones federales y que puedan llegar 200 mil millones de pesos a los estados.

Así, Silvano Aureoles y Arturo Núñez recordaron que actualmente los recursos se distribuyen en 80% para la hacienda central y 20% para los estados, en la propuesta que hacen los perredistas, se sugiere dejar en la federación en 75% y para las entidades federativas 25%, y así otorgarles 200 mil millones de pesos más y ayudarlos con los recortes presupuestales. Ambos comentaron también que hay que hacer énfasis en una propuesta específica, para que se modifique la fórmula, el porcentaje del presupuesto que se destina a estados y municipios y a la federación de tal manera para que la nueva fórmula sea 75% para la hacienda federal y 25% para estados y municipios que permita aliviar la debilidad financiera de muchos de los estados y casi todos los municipios, eso le ayudaría a todos los municipios independientemente de filiaciones partidistas.