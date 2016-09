Política con rumbo

Inconformes marcharon durante el cuarto informe de Mancera

“Hay en el espíritu humano muchas fuerzas que permanecen latentes hasta que la ocasión las despierta y las aviva” (Jaime Balmes)

Jesús Martell Chagoya

jesmarch-11@hotmail.com

Movimiento Antorchista de la capital, realizó una marcha-plantón en el que participaron aproximadamente 40 mil mexicanos ayer sábado, día en que el gobierno de la ciudad de México Miguel Mancera rindió su 4to Informe de gobierno. La movilización se realizó del Ángel de la Independencia hacia la Asamblea Legislativa y pidió que sean escuchadas y atendidas sus demandas en materia educativa, vivienda y desarrollo social debido a que el gobierno perredista desde hace cuatro años no cumple sus compromisos con la gente pobre de distintas delegaciones,

Así, la dirigente antorchista de la capital mexicana, Gloria Brito Nájera, señaló que a cuatro años de gobierno perredista, las demandas elementales no han sido resueltas, a pesar de que han tenido reuniones con Patricia Mercado, secretaria de gobierno, pero que éstas han sido infructuosas pues no ha resuelto nada. Agregó que durante los casi 20 años que ha gobernado el Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de México, el trato ha sido el mismo, se margina a los pobres afiliados a ese movimiento, mientras que el enorme presupuesto social de la ciudad se destina únicamente a los miembros del partido gobernante y en obras que en nada benefician a los citadinos más necesitados.

Aseguran que dentro de las peticiones que no ha resuelto el gobierno de la CDMX están: la que viven miles de capitalinos carentes de lo más indispensable para vivir de una restitución de las 300 casas para otras tantas familias del predio La Ciénega de Tláhuac, demolidas por esta administración para beneficiar a la transnacional Walmart; cumplimiento de vivienda hecho con Antorcha por el Gobierno de la Ciudad para 850 familias; conexión de la electrificación de la comunidad de Tiziclipa, en Xochimilco, para 1,200 familias; la construcción de la escuela secundaria Wenceslao Victoria y el terreno para la preparatoria Lázaro Cárdenas, de la delegación Gustavo A. Madero; regularización de colonias en las delegaciones de Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, para que se introduzcan los servicios básicos para miles de familias.

Finalmente, la dirigente señaló que no están de acuerdo ante esta forma de gobernar pues el perredismo de Mancera, tiene a la ciudad en verdadera crisis y es un caos. Primero porque sigue siendo una de las ciudades con mucha delincuencia e inseguridad, porque dos de cada tres personas señalan que el transporte en la metrópoli es deficiente y además caro, y en lo que se refiere a las necesidades elementales de la ciudadanía Miguel Ángel Mancera no se ha preocupado por generar verdaderos programas que den solución a la problemática de la gente.

Pese a recientes reformas, sindicatos

continúan en la opacidad: Luna Pozada

A pesar de que en la reciente reforma no se han establecido sanciones o multas a los sujetos obligados, desde que entró en vigor la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Tabasco desde hace 4 meses, continúa la práctica de la opacidad por parte de los sindicatos por lo menos eso es lo que considera la comisionada, Teresa de Jesús Luna Pozada. Reconoció que si bien el INAI ya aplicó sanciones a organismos como el sindicato de Pemex, a nivel local esto no ha sido posible porque no hay un número considerable de quejas por parte de los ciudadanos en contra de estas organizaciones sindicales.

Agregó que todavía no han tenido en este pleno, sanciones en este sentido, porque no hay un particular que presente solicitudes a los sujetos obligados o sindicatos, porque para poder hacerlo, primero tiene que existir la petición correspondiente y si el sujeto obligado no la atiende, entonces sí se aplica. Sin embargo, aclaró que no por el hecho de ser sindicatos se convierten en sujetos obligados, ya que la ley es clara, y dice que son sujetos los que reciban recursos públicos. No obstante lo anterior, dijo que a poco más de 4 meses de la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tabasco, los Sindicatos Magisteriales en la entidad continúan en la opacidad y sin el interés de transparentar su información en sus páginas Web.

Luego señaló que dentro de esta información mínima, se encuentran datos como su estructura orgánica, documentos de su marco jurídico, directorio, remuneraciones del personal según su puesto, entre otras obligaciones plasmadas en el Artículo 85 de dicha ley. Por ello,- aseguro – que de continuar en desacato podrían establecerse multas de hasta 105 mil pesos contra los sujetos obligados que sigan en la opacidad.

Acusan al tesorero del congreso

del estado de vender plazas

Luego de trascender que el tesorero Ángel Ramiro Santiago aceptó haber beneficiado a su hijo Ángel Ramiro Santiago Pérez con una plaza, éste asegura que la propuesta fue avalada por el Sindicato Independiente del Congreso de Tabasco. Al respecto, Ángel Ramiro señaló que es falso que vendiera plazas en diciembre del año pasado y que todo se aclararía en la asamblea extraordinaria, sin embargo, los trabajadores se rebelaron y en una sesión a puerta cerrada acordaron que en 15 días renovaran todo el Comité Sindical porque ya no aguantan más opacidad.

Anónimamente atacan al regidor del

PRD, Luis Alfonso Palomeque

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática denunció ataques en contra del vehículo propiedad del regidor de Centro, Luis Alfonso Palomeque así como de lonas colocadas por el partido para promover la campaña de afiliación del sol azteca y el dirigente del PRD, Candelario Pérez Alvarado lamento los ataques por quienes, desde el anonimato pretenden detener la campaña de afiliación del sol azteca. El legislador federal manifestó que a sus adversarios políticos les duele ver que están avanzando y que son una verdadera opción para la sociedad tabasqueña y que en lugar de presentar propuestas, se dedican a destruir sus lonas donde invitan a la ciudadanía a que se afilie al PRD.

Asimismo, denuncio que el auto del regidor de Centro, Luis Alonso Palomeque Reyes, en las cuatro llantas sufrió daños con navaja y también le tiraron ácido muriático al cobre del auto motivo por el cual el PRD realizó un llamado a las autoridades correspondientes, para que hagan las investigaciones pertinentes en relación a estos dos actos. Pérez Alvarado también señaló que no puede descartar tampoco fuego amigo o venganza desde el interior del partido hasta que logren saber quién fue y poner la demanda correspondiente ante la Fiscalía del estado

Integrantes de la CNTE de Chiapas no se sienten derrotados

El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, José Luis Escobar, señala que no se sienten derrotados por volver a clases el lunes ya que lograron que el gobierno los reconozca como interlocutores para que la evaluación haya sido trastocada, cuando la el titular de la SEP decía que no se le moverá ni una coma de la reforma educativa, por lo que consideran que es un logro invaluable para ellos. Agregó que han obligado al gobierno federal a reconocer que el único interlocutor válido, a pesar de que muchos maestros no luchan, es la CNTE.

Luego explicó que el regreso a clases fue por un compromiso con los padres de familia; sin embargo, regresarán a protestar en el momento que el gobierno incumpla y no instale las mesas de diálogo y reiteró que la reforma educativa nunca se ha aplicado en Chiapas y que mientras no sea una verdadera reforma, en Chiapas, dicha reforma educativa no se aplicara jamás por lo me os en ese estado.

Los maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscritos a la CNTE acordaron levantar el paro laboral que mantenían desde hace 124 días; sin embargo, un grupo de maestros se niega a regresar a las aulas pese a que el gobierno federal había condicionado el reinicio del diálogo a que los maestros regresaran a clases, pues no se podía negociar mientras tuvieran a la educación como rehén.

Margarita Zavala afirma que el PRI

perderá las elecciones del 2018

Margarita Zavala afirma que los priistas, al saber que van a perder las elecciones del 2018 por eso lanzan acusaciones en su contra que son falsedades. Lo anterior se puso de manifiesto luego de que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, señaló que la esposa del ex -presidente Felipe Calderón no tiene autoridad moral para aspirar a la presidencia de la república. Ante ello, la panista respondió a través de su cuenta de Twitter: @Mzavalagc que el PRI tiene miedo porque saben que van a perder, por eso la atacan.

Cesar Camacho sostuvo que la riqueza de la ex -primera dama y su esposo pasó de 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012, cuando terminó la presidencia de Felipe de Calderón, por lo que la ex -senadora debe presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal pero que lamentablemente Margarita Zavala no puede aspirar a la Presidencia de la República. Agrego que desde hace diez años no es servidora pública, no tiene experiencia y tampoco congruencia, ya que no ha presentado su declaración patrimonial, pese a que se manifiesta promotora de la transparencia. Luego el priista detalló que el matrimonio Calderón-Zavala ha hecho crecer 11 veces el terreno de su residencia privada, ampliando la original de 173 a mil 940 metros cuadrados, que equivale a 64 departamentos de interés social.

Vicente Fox también critica a Calderón

por apoyar a Margarita Zavala

El ex -presidente Vicente Fox, como ya ha trascendido anteriormente, intensificó su desprecio contra su sucesor panista en la presidencia de México, Felipe Calderón quien, dijo, intenta mantenerse en el poder impulsando a su esposa Margarita Zavala para la presidencia en 2018. “Vomito en cualquiera que mete a la familia en el negocio. Por eso, Calderón no me cae. Lo digo públicamente. Se equivoca en meter a su señora. Es gente que no abandona el poder. Que no puede regresar a disfrutar de una vida privada. Se les queda ese gusanito.

Fox consideró que si Margarita Zavala llegara a ser candidata del PAN, tendría muchas oportunidades de ser presidenta. Sin embargo, consideró que no pasará por la aduana interna del PAN, como tampoco pasó su esposa Martha Sahagún quien el 22 de noviembre de 2001, durante la Convención Nacional de la Cruz Roja, se declaró dispuesta a contender por la presidencia de la República. Incluso Fox declaró en una ocasión que estaría contento de entregar la banda presidencial a una mujer cuando concluyera su gobierno.

Al repetirse la historia de que la esposa de un ex -presidente panista exprese su deseo por contender por la presidencia, Fox Quesada afirmó que el PAN es un partido que sí tiene convenciones y democracia interna por lo que ahí, Margarita y Felipe están en gran desventaja, ya que Margarita y Felipe, han utilizado el partido para satisfacer propósitos personales por lo que considero que la gente del PAN no está tan propensa de acompañar a Felipe Calderón al sacrificó del partido para su beneficio.

Fox Quesada, ha avalado en distintos momentos la gestión del actual presiente priista Enrique Peña Nieto, en particular por el manejo de la economía por lo que afirma que dejó de tener partido, que no es priista ni panista y que quizás nunca lo haya sido, más allá de que alguna vez compartió los criterios del PAN las ideologías son un tema del siglo pasado, agrego que en Latinoamérica seguimos perdiendo el tiempo con ideologías cuando la gente lo único que quiere son gobiernos pragmáticos que les den empleos, educación y seguridad y advirtió que si los partidos no reducen su carga ideológica, nunca podrán cumplir su función.

Fox también sugiere que AMLO no debe ser presidente

Tras hacer un repaso de los candidatos potenciales de los distintos partidos y algunos independientes a disputar la presidencia, Fox Quesada se detuvo en el que, dijo, sería lo peor que podría pasarle a México: que gane Andrés Manuel López Obrador. Al contestarse la pregunta de quién estaría en mejores condiciones de coexistir con una eventual presidencia del magnate estadunidense Donald Trump, dijo que no es de los que piensan que un presidente o gobierno pueden salvar a un país y puntualizo que tiene una sola fijación para la próxima elección en México y es que Andrés Manuel López Obrador no debe ser presidente ya que –afirmo- es una amenaza populista, un mentiroso, un líder mesiánico como el prototipo de los que hemos padecido en Latinoamérica. En Venezuela quieren que se largue Maduro. ¡Qué bueno que Diosito se llevó a Chávez! Y ojalá que suelten a Leopoldo López de la cárcel para que se convierta en presidente de ese maravilloso país de manera democrática.

Ayotzinapa no es culpa de Peña

Fox Quesada también comento sobre los casos que han sumido al gobierno de Peña Nieto en una profunda crisis y el desencanto que ha e generado respecto a Ayotzinapa y La Casa Blanca. En el primer caso, dijo, se trató de un problema de violencias criminal que debió atender el gobierno estatal y que el único error del presidente, fue no tomar las precauciones necesarias de vigilar el de Ayotzinapa, que eran verdaderos focos de guerrilla.

“No sé por qué se culpa a Peña Nieto de Ayotzinapa. Él no tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver. Es un problema de violencia criminal que se desata en el estado de Guerrero, que debió atender el gobierno estatal y el ejército allí presente. Pero no hay por qué culpar al Presidente. “Sin embargo, hago este señalamiento: cuando yo entré como presidente de México, a mí me dijeron de inmediato que había cinco o seis normales que eran verdaderos focos de guerrilla trotskista, donde los jóvenes no son educados para ser maestros, sino para otros objetivos. Tomé muy en serio esa advertencia, y tomé todas las precauciones necesarias. Las tuve rodeadas y cuidadas a estas normales. Una de ellas es la de Ayotzinapa”, reveló el guanajuatense.

Recalcó que fue un descuido grande de la administración de Peña Nieto por no haber identificado esos focos de violencia, cuando ya estaban haciendo acciones de vandalismo. Si hubiese algo que señalarle al presidente Peña Nieto sería, no haber tomado acciones preventivas. En el caso de la Casa Blanca, afirmo el presidente tomó las precauciones necesarias para estar en una posición correcta, pero que equivocó el manejo y la comunicación. Creyó que poner a la señora Angélica Rivera a explicarlo solucionaría todo pero se puso muy nerviosa, quedó todo mal explicado y fue un error de comunicación fatal.