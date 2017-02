Policías violadores siguen laborando en Seguridad Pública: Aguirre Carbajal

El funcionario afirmó que se investigará el caso, del que se tiene información ocurrió desde el 2015

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Tras mencionar que el caso es prioritario, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), Jorge Alberto Aguirre Carbajal, se comprometió a castigar a los responsables del abuso sexual del que fue objeto una mujer en las instalaciones del antiguo Colegio de Policía y Tránsito, en octubre de 2015, ya que confirmó que todos se encuentran trabajando en estos momentos.

En entrevista con los medios, el funcionario reconoció que los sujetos y la mujer que se observan en un video difundido recientemente en las redes sociales, trabajan para la corporación estatal, y para ello ya se iniciaron los procedimientos penales y administrativos para poder deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia en contra de quienes puedan ser culpables.

Aguirre Carbajal indicó que de este video tuvo conocimiento hace tres días, por lo cual indicó que estos hechos, “no deben quedar impunes, mucho menos al tratarse de un hecho suscitado en el antiguo Colegio de Policía, hoy Academia de Policía y Tránsito de Tabasco, por lo cual existen las indicaciones pertinentes para iniciar las indagatorias, contactar con los responsables, pero no debe quedar la menor de las dudas, esto se atenderá con la prontitud que se merece el caso”.

Dijo desconocer si el ex secretario de la dependencia, Sergio Ricardo Martínez Luis, protegió a los involucrados en este caso, y que se menciona sucedió en octubre de 2015.

Ante ello, diputados del PRI y de PRD manifestaron que es necesario atender este tema, dar con los responsables y sancionar a los culpables, pues es evidente que esto no debe quedarse en el cajón de los recuerdos.