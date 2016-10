Policías sin combustible

El desabasto de combustible impidió patrullajes, policías estatales reconocieron que por falta de gasolina y diesel han dejado de realizar sus recorridos de vigilancia

Oaxaca

Redacción

Agencias

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) calificó de “falsa” la versión de que el presunto desabasto de combustible impidió patrullajes, policías estatales reconocieron que por falta de gasolina y diesel han dejado de realizar sus recorridos de vigilancia.

Desde el pasado fin de semana circulan en redes sociales versiones del presunto desabasto de combustible que impide que los cuerpos policiales realicen su labor.

En respuesta, la SSPO informó que los patrullajes de prevención, disuasión y vigilancia que parten de las cinco Comandancias Regionales y de los 15 Sectores de Seguridad Regional, distribuidos en las ocho regiones del estado, se realizan de manera normal.

Para reforzar su dicho, mencionó que en las últimas 24 horas se han reportado acciones de seguridad durante el proceso de elecciones municipales que se lleva a cabo en la entidad, que incluye 25 asambleas comunitarias de las regiones Sierra Sur, Mixteca, Costa, Cuenca, Valles e Istmo.

Sin embargo, policías denunciaron que alrededor de 300 patrullas se quedaron sin gasolina desde hace casi una semana porque la Secretaría de Finanzas no ha liberado dinero a esa dependencia responsable de la seguridad.

Aunque los uniformados han sido amenazados para evitar difundir esta problemática, decidieron arriesgar su trabajo y evidenciar esta desatención gubernamental que afecta a la ciudadanía.

Fuentes oficiales reconocieron que “hubo un retraso” en el pago de la gasolina y por eso se interrumpió el abasto sólo en la capital de Oaxaca. No obstante, afirmaron que en el resto del estado se trabaja con normalidad; muestra de ello es que apoyaron en la seguridad en 25 asambleas comunitarias donde hubo elecciones, entre ellas Los Chimalapas, San Juan Cotzocón y Xanica.

En cuanto a los vehículos varados, aclararon que no todos están en campo; algunos por estrategia, otros porque están descompuestos o porque no hay recursos para la compra de refacciones.