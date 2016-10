Policías en protestas

Encapuchados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se manifestaron en las instalaciones de la dependencia en demanda de mejoras salariales.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Desde las 6:00 horas de ayer martes, cerca de 200 elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantuvieron una manifestación a las afueras de las instalaciones de la corporación, debido a que solicitan aumento salarial, la falta de cumplimiento de las autoridades del acuerdos en 2014 y ratificados el pasado 15 de septiembre en la Secretaría de Gobierno del Estado, por lo cual se manifestaron en la sede de esta dependencia.

En este sentido, los elementos que se manifestaban en las puertas de SSP, retuvieron las unidades de esta dependencia hacia el corralón, y a los elementos los invitaban a manifestarse en la explanada, donde no interfirieron la vialidad para no provocar caos en la avenida 16 de septiembre.

Mientras tanto, adentro de la corporación también había policías inconformes exigiendo la presencia del secretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Matamoros, pero también de una autoridad superior para dialogar sobre sus peticiones laborales.

Con ello, el representante del Movimiento Nacional por la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Raúl Gerónimo Amaya y Alejandro de la Cruz Hernández, manifestaron que estarían al frente de ese movimiento hasta que así lo decidieran sus compañeros.

Pero cerca de las 11 de la mañana, arribo el director de gobierno Roberto Mendoza Flores, quien les hizo propuesta, que se tuviera un dialogo y se firmara una minuta donde se hará la revisión mensual de puntos del pliego petitorio, y que depositarán los 400 pesos de alimentación, además de que la autoridad se compromete a no tomar represalias y archivar carpetas de investigación que tienen contra 11 policías y que nombraran una comisión los policías para la negociación.

Solo tardo unos diez minutos el director de gobierno, se retiró y ya que estaba por cruzar la puerta de salida de SSP le aventaron lluvias de piedra china o gravilla gritándole que no quieren a titular de esta dependencia, Miguel Ángel Matamoros.

Ya cerca de las cuatro de la tarde, de nueva cuenta Raúl Gerónimo Amaya, señaló la disponibilidad de diálogo con las autoridades, donde advirtió que pueden quedarse toda la noche hasta que existe una solución a los planteamientos que tienen del pliego petitorio.

Subrayó que no se anexo dentro de las peticiones, ninguna renuncia del actual secretario de seguridad pública, que eso es decisión del gobernador, además de que quieren que intervenga el ejecutivo estatal.

Y el movimiento dijo que en el paro de labores de los integrantes de SSP, suman más de 2 mil elementos de Creset, de Parrilla, servicios administrativos, médicos, de tránsito y de otras áreas.