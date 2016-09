Podemos priistas ganar de nuevo

“¡Los priístas en Michoacán podemos ganar otra vez la gubernatura!”, levantó la voz el líder nacional del PRI

“¡Los priístas en Michoacán podemos ganar otra vez la gubernatura!”, levantó la voz el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza, y con un “vamos a ganar” alentó a la militancia presente en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

“Tenemos que contrastar con el gobierno actual desde la oposición, demostrar mejores ideas”, dijo el líder, quien agregó: “tenemos un excelente presidente en la figura de Enrique Peña Nieto”. Ochoa Reza mandó un mensaje: “a los delegados federales que no nos contestan el teléfono, que no le están cumpliendo al partido ni a la ciudadanía, exigimos su cambio”, señaló sin dar nombres.

Propuso una nueva relación entre la militancia y el partido a nivel nacional. Anunció que vendrán funcionarios federales en la próxima reunión, para rendirle cuentas a la militancia estatal. Expuso que hay un reclamo fuerte: “la sociedad está harta de la corrupción y la impunidad, no hay espacio en el PRI para los corruptos”.

Dijo que hay que ser exigentes con los presidentes emanados del PRI, ser congruentes. Explicó que respaldarán a los presidentes municipales priistas, y les pidió el uso trasparente y rendición de cuentas por cada peso que llegue a su municipio.

Dijo que deben ser los primeros en señalar las situaciones, “no podemos tapar el sol con un dedo”. Pidió denunciar la corrupción en el PRD, PAN y Morena. Y di decretan situaciones irregulares ser los primeros en denunciarlas “Seamos un partido político de puertas abiertas a la sociedad, donde está la CNC, CTM movimiento territorial donde está el PRI Pugnó por reunirse de manera frecuente con la militancia de Michoacán, ¿en Apatzingán, en Sahuayo? Se pronunció por trabajar con unidad, “si no es así se la dejamos fácil a los contrincantes”. Finalmente, el líder nacional manifestó que su partido debe realizar un diálogo autocrítico, “para saber por qué estamos como estamos”.