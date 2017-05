Población confía en el partido

“Si los partidos no sé ciudadanizan, evidentemente la sociedad, ya no nos van a elegir”, dejó en claro el nuevo dirigente en el municipio de centro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Carlos Mario Ramos Hernández, en donde agregó que el Verde a través de una encuesta del Inegi, es el partido más aceptado por la sociedad.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al tomar protesta por parte del dirigente estatal de este organismo Federico Madrazo Rojas, el ex priista indicó claramente que hay que buscar a través de la sociedad de la gente el compromiso que se debe asumir, y no solamente pensar en el poder, ya que evidentemente en estos momentos, los votantes en la ciudadanía se encuentran “hartos de los partidos políticos, ya que en una encuesta del Instituto Nacional de Geografía e Informática, destaca que la gente, 7 de cada 10 no quiere nada con los partidos políticos, y mucho menos con los políticos”.

Y señalan que el Partido Verde Ecologista de México es el partido con mayor interés por parte de los ciudadanos, con la finalidad de establecer acciones concretas.

Por lo cual dijo, que hay que aprovechar este bono y buscar ciudadanizar al partido político.

Ramos Hernández mencionó claramente que buscará a la sociedad, a la gente, aquella bases social para realizar acciones concretas y no solamente tener un partido que diga las cosas, sino que sea la ciudadanía la que señale, y con ello, poder ganar los comicios municipales del 2018.