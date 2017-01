Plan de austeridad debe ser útil a Tabasco: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Antonio Quirarte, hizo un llamado al gobierno del Estado, para que en el programa de austeridad que presentará este viernes, no sea solamente mediático, que busque realmente beneficiar a la sociedad y que los recursos que se van retirar, “que se vuelvan a invertir y que con esta situación que no se queda solamente como un buen planteamiento o programa”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista después de asistir con el gobernador Arturo Núñez Jiménez a la instalación de la primera piedra de una fábrica de muebles en la comunidad de González, de este municipio de Centro, el empresario dijo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción apoya con todo, las medidas del programa de austeridad que presentará este viernes el poder ejecutivo, ya que evidentemente se tienen que realizar acciones concretas, ello con la finalidad de encontrar medidas y evitar mayores problemas en el transcurso del presente año.

Pero le pidió al poder ejecutivo, directamente al gobernador Arturo Núñez Jiménez que ello no sea de carácter mediático; evidentemente se sepa en dónde se va a quitar los recursos Y en donde en su momento puede ser invertido, y que no afecte las actividades de desarrollo social o de infraestructura pues evidentemente se requiere medidas de austeridad por la crisis.

“Pero no dejar en la indefensión a la sociedad por completo”, donde destacó que “es necesario que todas las autoridades realizan este tipo de acciones, pero sobre todo pensando siempre en el beneficio de la sociedad y no solamente a unos cuantos”.

Antonio Quirarte destacó que apoyarán esta medida que evidentemente tiene que ir encaminada al desarrollo económico y que no se detenga las inversiones, y mucha menos la generación de obras y proyectos.

“Por lo cual se espera un programa de utilidad acuerdo a la necesidad y requerimiento de Tabasco”.