Piso parejo. Se deben designar candidatos a través de encuestas: Ignacio Lastra Marín

Para el priista Ignacio Lastra Marín, es evidente que se requiere “piso parejo así como encuestas” para elegir al candidato al gobierno de Tabasco por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde dijo que en su momento de no ser el indicado, por supuesto que apoyaría a quien tenga las preferencias, ya que dijo, que aquí se trata de sumar.

En entrevista con Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña, el también funcionario federal de la Sagarpa y militante priista desde hace décadas, dijo que a pesar que ha escuchado voces que le piden deje a un lado las siglas partidistas ya que no lo van a ser candidato a pesar de los años de experiencia, dijo que seguirá militando dentro de este organismo, ya que evidentemente es la opción para poder salir adelante.

También dijo que le dará tiempo para posicionarse entre la militancia y la sociedad, para que, en su momento, después que en el mes de octubre se den a conocer las reglas que tendrá el partido para elegir a sus candidatos a los puestos de elección popular, sea el elegido, ya que evidentemente “debemos buscar ser una pieza de unidad y no de división”.

También indicó que ha dialogado con diversos organismos políticos diferentes al PRI, y le han ofrecido que se vaya con ellos, pero que no y seguir haciendo priista, y a pesar de que estas voces le señalan que no lo tomarán en cuenta, seguirá dentro de este partido.

Añadió que “con muchísima fuerza, intensidad, trabajo y deseo, quiero estar en las encuestas arriba de cada uno de los que estamos buscando; sé cómo están las cosas en el sentido de que la diputada Georgina Trujillo ya se ha manejado ella en diferentes niveles, y que le han otorgado los espacios”.

“Pero eso no me va a limitar para continuar trabajando con toda la fuerza y con toda la intensidad de seguir caminando cada fin de semana, donde estamos tocando muchos niveles para demostrar que Ignacio Lastra, tiene mucha presencia en el pueblo tabasqueña, con la gente que me conoce de muchos años y con los que sigo trabajando y recordando cada uno de los espacios”.

¿Le dará tiempo a Nacho Lastra?

“Yo siento que sí, que estamos todavía a tiempo, nos queda todo lo que falta de mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en octubre se darán a conocer las reglas del juego que establece el Instituto Nacional Electoral para el 2018, y también el Instituto Estatal Electoral”.

“Siento que en este periodo estaremos camino muy intenso; sé que muchas veces uno no puede estar por encima de las encuestas, en las preferencias de nuestra sociedad y las decisiones se pueden tomar en forma adversa, pero lucharé con toda mi intensidad para aparecer en las boletas”.

¿Ya se reunió con Gustavo de la Torre para pedir el piso parejo? “Platicamos cuando estuvimos en el consejo político hace unas semanas, se tiene una amistad de muchos años, nos conocemos muy bien y con quien no he podido dialogar es con el delegado del partido, Jorge Salomón”

¿Platicaron de su amistad, y del piso parejo?

“Bueno, sin duda el tema ha sido la invitación directa para tener el consejo, en estos momentos no son consejero, he sido, pero en esta ocasión fui invitado por él, donde me dijo que la inclusión siempre estará presente, y eso espero de mi partido”.

¿Lo ha llamado otro partido político para que se una a sus filas?

“Sí me han llamado varios partidos, he sostenido platicadas desde hace mucho tiempo; vamos, en cerca de unos 8 o 9 años mis amistades en todos los partidos políticos, mis participaciones me han permitido platicar con muchos de ellos y me han invitado”.

Indicó que se tiene acercamiento, “tengo invitaciones que lo piense, que el punto es que ellos siguen diciendo que en el priismo no me va a nominar a pesar de los muchos años de militancia; pero mi deseo es continuar ahí; y sin embargo, ellos han escuchado, hemos platicado, comentado, pero además me he sentado con todos los actores políticos a platicar”.

Mencionó que además ha dialogado tanto con la diputada Georgina Trujillo como con Benito Neme “lo hecho por vía telefónica con otros partidos políticos, y me sentado con otros partidos y las propuestas ahí están sobre la mesa; yo espero realmente que mi partido me dé la oportunidad para seguir trabajando, tener los tiempos, que se nos den los tiempos, pero todavía pero hay que esperar que sucede a finales de septiembre”.

¿No le está tirando a ser candidato a gobernador y luego le ofrecen otro cargo?

“Ya me lo ofrecieron; ya me ofrecieron por primera vez abiertamente; he buscado la diputación federal, la cual me ofrecieron, así como el Senado, pero realmente me interesa mucho buscar la gubernatura de mi estado de Tabasco, y voy a trabajar y sigo trabajando”.

Precisamente en ello “no estoy buscando otra cosa que no sea la candidatura del gobernador del Estado de Tabasco”.

¿En las últimas elecciones el PRI ha sido derrotado y el PRI tiene la capacidad o está preparado para ganar en el 2018?

“El priismo a nivel nacional y Estatal está trabajando; así están las encuesta, así están las preferencias; voy caminando y me encuentro de todos los partidos, con muchos amigos míos que ya no siguen ahí, que buscan otras alternativas; me dicen que no me meta en este tema y luego me dicen que no van a votar por el priismo; eso lo sé perfectamente, pero mi punto de vista es que las personas tienen confianza en nosotros”.

Diversos temas son prioritarios en Tabasco, afirmó

“El presente futuro de Tabasco son sus jóvenes; en Tabasco el segmento de población entre 18 y 29 años representa el 30% de la población, es decir más de 498 mil, donde conocemos de los retos que implica emprender cualquier negocio, propio al desafío, es como detonar la inteligencia creativa de nuestros jóvenes para hacer la realidad en sus áreas de conocimiento y las ambiciones a desarrollar”.

“Que anhelen en emprender en materia de producción, transformación y comercialización de productos agroindustriales, en la elaboración de alimentos, todo ello con armonía, con el entorno para su preservación y la sustentabilidad de las actividades productivas, por lo cual, es procedente voltear a ver a los jóvenes, su inclusión, apoyo y acompañamiento en su desarrollo, para que puedan realizar sus proyectos, para que aprendan y desarrollen sus oportunidades de negocio, para que bajó esquema de asociatividad, incorporen a sus procesos productivos las innovaciones tecnológicas”.

Indicó que “nuestros jóvenes son la mayor riqueza de Tabasco, es nuestro compromiso, es proporcionar a nuestros jóvenes los conocimientos para desarrollar su actividad productiva, para que tengan una visión de su entorno productivo de las oportunidades del mercado que les permitan llevar su negocio al éxito; para concretar su negocio con productividad y competitividad la riqueza de Tabasco y su gente”.

El campo factor fundamental

Además de que es tiempo de ir conformando los proyectos hacia el 2018. “Tabasco tiene una enorme oportunidad de seguir adelante en su progreso”,

Y ante ello, hablo del programa de Palma de Aceite, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de Tabasco.

Dijo que este cultivo que está revolucionando el campo tabasqueño.

En ese sentido, el director general de Zonas Tropicales de la Sagarpa, Ignacio Lastra Marín, sostiene que el estado tiene un potencial productivo para 300 mil hectáreas de palma de aceite.

Reconoció que a nivel región hay en estos momentos 14 plantas procesadoras de aceite de palma operando: Chiapas es la mayor superficie de palma, donde hay establecidas nueve agro factorías; Tabasco tiene dos (una en la Región de Los Ríos y otra en Jalapa); Campeche tiene tres y Veracruz cuatro.

Explicó que la planta más grande es propiedad del Grupo Pérez Morett, ellos tienen cinco y además cuentan con una refinería en el Puerto de Veracruz.

Añadió que las superficies y las zonas más aptas son el Sur de Veracruz, sur de Campeche y todo el estado de Tabasco.

Reveló que la entidad cuenta en estos momentos con 119 mil hectáreas sembradas y hay para 21 mil hectáreas en viveros, con lo cual la producción rebasó las 140 mil toneladas anuales.

Desde su punto de vista, considera que la palma es generadora de empleo, pues con 10 hectáreas una familia vive dignamente.

Dio a conocer que el precio en estos momentos anda en alrededor de 9 mil pesos por tonelada.

Hoy, existen al menos tres grupos en Tabasco que están desarrollando proyectos en palma de aceite: se trata de plantaciones en más de 4 mil 287 hectáreas en los municipios de Macuspana, Huimanguillo, Balancán y Emiliano Zapata.

El grupo Agroforestal Uumbal opera más de mil 487 hectáreas de palma de aceite en Macuspana, mientras que el Grupo Proteak, uno de los corporativos agroforestales más dinámicos a nivel internacional, activa un proyecto en mil 300 hectáreas en Huimanguillo, mientras Palmosur tiene otras mil 500 hectáreas en Balancán y Emiliano Zapata.

Sigue creciendo la potencialidad

Para Ignacio Lastra, dijo que “para el desarrollo económico de Tabasco, los productores de México producen y exportan una variedad de productos agroalimentarios reconocidos mundialmente por su calidad e inocuidad”.

Indicó que “hoy es el momento del campo de Tabasco; en Tabasco somos el número uno en producción de cacao, plátano, pimienta; octavo en piña; noveno en caña de azúcar; segundo lugar de palma de aceite; en acuacultura y pesca somos el primer lugar nacional en pez bandera, segundo en ostión y róbalo; de estos productos, exportamos al mundo más de 36 toneladas en grano seco de cacao, en su mayoría dicho 87 mil tonelada de plátano enano, gigante como fruta fresca; 19 mil toneladas de limón, un poco más de doscientas toneladas de papaya fresca Tabasco vende en el mercado internacional es más de mil millones de pesos”.

Por lo cual, debemos de crecer más no solamente este producimos y exportamos use becerros novillos que van al mercado nacional También tenemos producción de acciones agroindustriales, de palma de aceite y forestal así como tilapia, por lo cual dijo que “debemos de tomar en Tabasco más empacadoras de fruta fresca, exportar ganado de buena genética y becerro; eso siento que será en la industria de transformación; Juntos lograremos por esta tierra maravillosa y desprendida de Tabasco”.

Indicó que “Tabasco tiene potencial y recursos naturales renovables que son una de nuestras principales fortalezas, porque la mayor riqueza y fuerza de Tabasco son nuestra gente, son su incansable trabajo y confianza por reconquistar el sueño heredado; hoy el campo necesita de sus mejores hombres y jóvenes que son su fortaleza”.