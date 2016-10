Pilotos unidos contra Ecclestone

Los pilotos que comparecieron previo al Gran Premio de México pidieron mejorar otras áreas de la Fórmula Uno antes de modificar medidas de seguridad en pro de generar peligro y espectáculo para atraer a más aficionados, como sugirió Bernie Ecclestone hace unos meses.

Ciudad de México

Agencias

El alemán Nico Rosberg (Mercedes), el español Carlos Sainz (Toro Rosso) y el mexicano Sergio Pérez (Force India) dieron su punto de vista sobre el debate abierto por Ecclestone.

“Hay otras áreas antes que debemos revisar si es que queremos mejorar el deporte antes de regresar en el tiempo en cuanto a seguridad”, dijo Rosberg en la sala de prensa del autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano Pérez lo secundó. “Definitivamente, hay muchas áreas donde mejorar el deporte antes de poner la seguridad en riesgo, podríamos hacer que los circuitos fueran un reto para los pilotos y no necesariamente como era antes”.

El español Carlos Sainz dijo que la seguridad es primero, pero las pistas deben representar un reto, “tal vez se podría utilizar ciertos elementos para que las pistas sean más complicadas y si te equivocas no obtienes ventajas”.

Ecclestone, director ejecutivo de la Formula One Management, dijo hace algunos meses que para regresar la espectacularidad a la Fórmula Uno, se tendría que aumentar el peligro, un atractivo que, según él, mueve a los aficionados a los circuitos.