Pierden trofeo amistoso ante Alavés

El compromiso amistoso, que se desarrolló en la cancha del estadio Mendizorrotza, casa del cuadro “babazorro”, tuvo ciertos lapsos entretenidos

Vitoria, Esp.,

Notimex

El equipo de la Real Sociedad, que tiene en sus filas al atacante mexicano Carlos Vela, que fue capitán durante el encuentro, perdió este sábado 1-0 contra el Deportivo Alavés en la disputa del “Trofeo Diputación”.

El compromiso amistoso, que se desarrolló en la cancha del estadio Mendizorrotza, casa del cuadro “babazorro”, tuvo ciertos lapsos entretenidos, con dos escuadras que buscaron el triunfo, pero la carencia de puntería evitó más anotaciones.

La diferencia del encuentro, que se jugó por la pausa de la Liga de España debido a las fechas FIFA, la hizo Raúl García, quien superó al portero Antonio Ramírez para poner el 1-0 al minuto 44, resultado que ya no se movió.

El delantero quintanarroense Vela Garrido dejó ir algunas oportunidades para emparejar las acciones, fue titular y disputó los 90 minutos, algo que no ha conseguido en la campaña después de dos jornadas celebradas en la Liga española.

La buena noticia para el cuadro realista en esta derrota fue el retorno a las canchas del mediocampista Sergio Canales, ex Real Madrid, quien se recuperó de una lesión de la rodilla izquierda luego de ocho meses de inactividad.