Piden vigilar alza en material para la construcción: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Quirarte Flores, manifestó que en lo que va del año se han registrado dos alzas injustificadas de materiales de construcción en Tabasco, principalmente de cemento, lo cual afecta a los clientes, al gobierno y a los constructores que invierten en infraestructura, mermando sus utilidades.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

“Creo que los más afectados son los clientes, gobierno y gente que invierte en el desarrollo de infraestructura, porque ellos finalmente terminan pagando el costo final de la obra, es una alza injustificada”, indicó.

Además, disminuye las utilidades de quienes construyen.

“Es grave que se haya dado ese aumento de manera no consensada y tiene que intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), van dos alzas en el año y no hay motivo de, no ha sido autorizado”, dijo Quirarte Flores.

Reconoció que esto afecta el monto de inversión, pues el contratista es el que termina pagando.