Pide PVEM informe de auditoría

El congresista dejó en claro que se debe dar a conocer y no fungir como una tapadera de irregularidades

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Solicitará de manera formal el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso estatal, Federico Madrazo Rojas, a la coordinación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se presente el informe de la auditoría que se realizó en días pasados a este órgano colegiado, en donde espera resultados y que no será tapadera de absolutamente nadie.

Indicó que en el mes que estuvo presidiendo la Junta de Coordinación Política de este órgano colegiado, todos sus integrantes aceptaron que se realizara una auditoría, y dijo que tiene conocimiento de que esta ya terminó, y que a lo mejor ya hasta se entregó la misma.

Por lo cual, Madrazo Rojas mencionó que solicitará a este órgano que la dé a conocer a los que integran.

“Tengo conocimiento de que ya se terminó y que probablemente el despacho ya hizo entrega de la misma a la Junta de Coordinación Política la auditoría que se solicitó para saber cómo se están gastando los recursos; por ello, en estos días voy a solicitar directamente a la Junta de Coordinación Política que se nos haga entrega de la misma, los resultados y, sobre todo, que la den a conocer a todo el mundo”.

Mencionó que el Verde Ecologista le apuesta no solamente en el poder Legislativo, sino también dentro del poder Ejecutivo, presidentes municipales y todo organismo que maneja recursos públicos, que no debe realizar acciones negativas o contrarias al estado de derecho, ya que dijo que no le apuesta a esta situación, y que evidentemente no van hacer tapaderas de absolutamente nadie.

Mencionó que ante esta situación, esperarán que se les entregue este resultado para poder hacer comentarios en torno a las acciones que se tienen que seguir.