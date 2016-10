Pide PRI investigar al PAN

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, criticó que el blanquiazul tardara más de un año en iniciar un proceso de rendición de cuentas al interior del partido contra el ex gobernador de Sonora

Ciudad de México

Agencias

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que el PAN debe ser investigado por ser cómplice del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, a quien la Interpol ya busca en más de 190 países.

Durante su gira por Oaxaca, el priísta criticó que el partido blanquiazul y su dirigente nacional, Ricardo Anaya, tardaron más de un año en iniciar un proceso de rendición de cuentas contra el ex gobernador panista.

“El PAN tardó más de un año en llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas al interior de su partido. Creemos que tales aseveraciones solo reflejan la doble moral de Ricardo Anaya y del PAN, cuando teniendo un proceso claro, sobre los actos de corrupción de los cuales ha sido acusado Guillermo Padrés, nunca alertaron a las autoridades de las investigaciones por malos manejos”, aseguró Ochoa Reza.

“Incluso el propio Anaya (Ricardo) reconoció en televisión nacional haber tenido en sus oficinas a Padrés cuando había investigaciones en su contra y no lo denunció y por ello debe ser investigado por las autoridades federales, por complicidad”, dijo.

Agregó que Anaya deben estar atento por señalamientos de “los moches” de panistas en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes.

El priísta reiteró que no habrá impunidad en la investigación contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ya perdió sus derechos como militante del PRI.

“Estaremos atentos para que en cuanto vengan los siguientes elementos procesales, de acuerdo a los documentos básicos, habrá notificación de las sanciones que haya lugar”, dijo.

Aseguró que la Comisión de Justicia del PRI tiene ‘bajo la lupa’ a otros militantes del PRI, como Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, y César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.