Pide Gerardo Gaudiano que IEPCT no caiga en excesos busca imponer en donde van hombres o mujeres en las candidaturas

El alcalde afirmó que cada partido político debe atender y resolver las problemáticas de sus partidos políticos

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

Los partidos tendrán que priorizar sus candidatos, donde este mejor posicionadas las mujeres tendrán que ir mujeres y donde estén mejor posicionados los varones tendrán que ir los varones, sería un exceso que los órganos electorales pretendan imponer sus juicios donde no haya razón. Así se expresó Gerardo Gaudiano luego de ser entrevistado por los trabajadores de los medios de comunicación.

A pregunta expresa de un reportero acerca de la visita del líder del PRI y su cercanía con la diputada federal Gina Trujillo, el presidente municipal se mostró respetuoso y atajo, “los asuntos del PRI los tienen que ver ellos, (los priistas),yo conozco a la señora, ha sido representantes pero no tengo más que opinar, los asuntos del PRI, y en el caso de mi partido yo voy a apoyar al candidato de mi partido a la candidatura de gobierno”.

Congruente y fiel a su partido, Gerardo Gaudiano señaló además que sería un exceso de los órganos electorales que pretendan imponer sus criterios de paridad de género sin tener en cuenta los casos concretos, “en el caso del PRD, creo que mi partido va a priorizar los casos más importantes, y a partir de ahí, va a decidir en cuales va con hombres y en cuales va con mujeres, porque sería un exceso que el Instituto nos diga en cuales van hombres y en cuáles van mujeres, los partidos también estamos en todo nuestro derecho de definir prioridades, si en una memento dado en mejor posicionado para el Centro es un hombre, pues va un hombre, o si es una mujer, pues también va”.

Nosotros vamos a cumplir los planteamientos del Instituto, pero insistió de que los excesos en todas modalidades, si no se aplican debidamente se van a queda como tal, porque los partidos políticos van a determinar en donde y en qué momento van hombres o mujeres, “pero se me hace un exceso que el Instituto diga en donde van hombres y donde van mujeres”, dijo tajantemente.