Pide Adán Augusto a integrantes de Morena no generar discordia, envidia ni rencores entre la militancia

El anhelado sueño de que un tabasqueño sea presidente de México, se va a “cristalizar” en el 2018, pero antes hay que organizarse y caminar todos unidos para enfrentar a los adversarios que tratarán de evitar que morena gane las elecciones, convocó el dirigente estatal de este partido, Adán Augusto López Hernández.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

En la plaza principal del poblado Guaytalpa, Nacajuca, reflexionó que los militantes y simpatizantes están “obligados a ayudar al paisano porque nunca le irá mejor al estado que con un presidente tabasqueño”.

Hizo énfasis en que se necesita “estar organizados para cuidar los votos” y por eso invitó a los militantes a dedicarle unos minutos de su tiempo para ir a platicar con los amigos, vecinos y familiares sobre la última gran oportunidad histórica que se tendrá en las próximas elecciones con Andrés Manuel López Obrador.

“Es la hora de Tabasco. Nunca le irá mejor al estado que con un presidente tabasqueño. Vamos a trabajar para que él sea presidente, pero tenemos que hacerlo en unidad”, apuntó.

Durante la asamblea informativa, expresó que “tabasqueño no come tabasqueño y por eso entre todos hay que ayudar a lograr el objetivo principal de morena para que inicie el bien común y la justicia social.

También lamentó que la actividad petrolera haya fomentado la corrupción y contribuido a que se “terminara por devastar lo poco que producía el campo”.

“Necesitamos estar unidos y organizados para ayudar al tabasqueño”, precisó al tiempo que dijo ni a Zavala ni a Chong, les importa Tabasco.

Recordó que López Obrador fue el iniciador de la pensión para los grupos vulnerables, programa que luego mal copiaron Calderón y Peña, ya que mientras en la capital del país se hizo ley, el gobierno federal apenas entrega mil 100 pesos cada dos meses.

En estos encuentros donde estuvo presente el delegado en Nacajuca, William Madrigal Vera, participaron los consejeros estatales, Janicie Contreras García, Carlos Madrigal Leyva y María del Carmen Ramón López. Así como José del Carmen Ovando Aquino e Ignacio García May.