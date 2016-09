Pese a esfuerzos, tasa de desempleo en Tabasco sigue creciendo: Arturo Núñez

Afirmó que todavía es necesario seguir pugnando por más recursos para reactivar la economía del estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Con un llamado a las instancias federales del sector económico a “acelerar e intensificar los esfuerzos” para que la reactivación económica en Tabasco se concrete, el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez dijo que “en torno al presupuesto, se espera que tengamos un trato preferencial por el problema que se tiene por la caída del precio del petróleo y evitar más problemas”.

En entrevista con los medios de comunicación al término de la entrega de unidades policiacas a diversos municipios en Plaza de Armas, el jefe del ejecutivo confirmó la reunión con funcionarios de la Secretaria de Economía y de Hacienda federales, en donde se expusieron las acciones del programa de Reactivación Económica que implementó el presidente Enrique Peña, al dejar en claro que “poco a poco se observa, pero seguimos en el primer lugar de desempleo”.

“Tuvimos una sesión ordinaria del Programa de Activación de Desarrollo Económico, donde vinieron los integrantes de la Ciudad de México representante de la Secretaría de Economía, el subsecretario de Industria, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Petróleos Mexicanos, de Nacional Financiera, de todas las instituciones que forman parte de este comité y desde luego la representación del Estado”.

Y agregó que “entonces en primera instancia se dio a conocer los avances que se llevan de las distintas acciones que se están realizando; por supuesto que valoramos los apoyos otorgados en el propósito de contribuir a la activación económica del Estado, pero también en voz del Secretario Desarrollo Económico, David Gustavo Rodríguez primero, y luego en voz propia, hicimos ver la preocupación de que, no obstante estos esfuerzos, la tasa de desempleo sigue creciendo”.

Indicó que “el seguro social reporta cada vez un mayor número de personas, que como saldo neta entre los empleos creados y los despedidos, resulta que tenemos más desocupación; entonces habría que acelerar, intensificar los esfuerzos, y desde luego, atendemos los diversos planteamientos hechos por los empresarios”.

Reunión con empresarios

En esta reunión en donde estuvo la cúpula empresarial y el rector de la UJAT, “les hice ver que en el presupuesto 2017, estamos ciertos que se afecta a todas las entidades federativas; entendemos que el gobierno de la República tiene problemas de ingresos derivados de la caída del precio de petróleo, pero dentro de las entidades federativas hay que tomar en cuenta la diferencia específica que tenemos las entidades federativas como Campeche productor de crudo en primer lugar nacional; Tabasco, productor de gas natural primer lugar nacional, que somos productores de petróleo”.

Y destacó que “no solamente padecemos los problemas que parecen todos los demás estados por la caída de la recaudación federal que afectan las participaciones federales por la retracción del gasto Federal que deriva en el gasto público federal en los estados; además de manera directa la acción de Petróleos Mexicanos que en la medida que se retrae y que le recortan gasto, nos están impactando”. De igual forma, dijo que desconoce en cuánto es el recorte para Tabasco.

Sin palabra final

“Entonces todavía no hay una palabra definitiva de esta iniciativa y de la supresión de programas que no solamente son de Tabasco”, donde destacó que “por ejemplo, en la caratula se afecta los programas de concurrencia agropecuaria, hoy lo hizo el secretario Pedro Jiménez León en la reunión de activación económica; el seguro pecuario ya no aparece en lo que llama carátula y además que en materia de prevención de delitos ya no hay recursos, entonces hay que inventariar con todas las áreas que me reporten específicamente, en donde ya estamos trabajando en ello”.

Desde luego la Secretaría de Planeación y Finanzas para ver qué “se está recortando, qué lleva la iniciativa de origen, ver qué tanto podemos recuperar en el proceso del presupuesto”