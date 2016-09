Perjudican extranjeros a la Liga MX

Javier Hernández habló a fondo con El País, donde dio su opinión sobre un tema que ha estado en la polémica los últimos meses: la regla 10/8, la cual ha aumentado el número de extranjeros en los equipos de la Liga MX. Cuando el ‘Chicharito’ jugaba en México, el reglamento era otro, estaba la norma 20/11, la cual favorecía a los futbolistas jóvenes.

Ciudad de México

Agencias

“Cuando yo jugaba, la regla 20/11 me ayudó muchísimo a mí y a otros jugadores. Ahora mismo, la regla 10/8 no ayuda en absoluto al futbol mexicano. Es una pena que no se confíe en el futbolista local. Los directivos maquillaron la regla para hacer legal lo que ya pasaba en torneos anteriores. A fin de cuentas, es injusto”, expresó.

Sobre eso mismo, Hernández reiteró que el futbol mexicano es manejado de acuerdo a los intereses de los directivos.

“Esperemos que puedan cambiar su manera de pensar y confíen en el producto nacional. El sistema del fútbol mexicano tampoco es favorable. Al jugarse torneos cortos, los equipos buscan ser campeones o no descender inmediatamente”.

Asimismo, el atacante del Bayer Leverkusen señaló que luego de haberse perdido los pasados duelos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, aún no ha hablado con el seleccionador colombiano Juan Carlos Osorio.

“No he hablado con él recientemente”, por lo que aún desconoce si será llamado para los duelos amistosos de octubre.