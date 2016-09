El presidente Peña está enfermo y deprimido, lo veo mal, señala López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, lamentó las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre la corrupción, las cuales atribuyó a que podría estar enfermo o deprimido.

Ciudad de México

Agencias

“Es lamentable lo que comentó el Presidente, el Presidente con todo respeto, creo que debe de estar, lo lamento muchísimo, debe de estar enfermo, debe de tener una profunda depresión, hasta lo estoy viendo físicamente mal, entonces creo que ya está en una situación en donde no reflexiona las cosas, no las piensa, no es nada más un asunto de torpeza, es un asunto de estado de ánimo, que yo me aventuro a que podría ser encontrarse enfermo”, dijo el tabasqueño, quien admitió que se “aventura” al decirlo.

Esta semana, el periódico Wall Street Journal aseguró que López Obrador ocultó de su declaración 3 de 3 dos departamentos de 76 metros cuadrados que supuestamente posee en la Ciudad de México.

Luego de ello, el ex candidato presidencial explicó que los departamentos son uno en realidad y que se encuentran en trámites testamentarios para cederlos a sus hijos tras la muerte de su esposa, quien era la propietaria del departamento.

Posterior a la publicación del WSJ, el Presidente sostuvo que en materia de corrupción “no hay alguien que se atreva a arrojar la primera piedra” pues todos han sido parte de un modelo que hoy se intenta desterrar y cambiar.

En la demanda moral que Andrés Manuel López Obrador presentará contra Wall Street Journal se comprometió a, en caso de ganarla, donar el dinero a los hijos de los migrantes deportados por Estados Unidos.