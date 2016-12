Peña ha respondido a Tabasco: PRI

Cuando hubo crisis de salud, ahí estuvo el Presidente Peña Nieto; cuando hubo crisis económica, ahí estuvo el Presidente Peña Nieto; y ahora qué hay crisis de seguridad y zozobra en la sociedad tabasqueña, aquí está la mano amiga del Presidente Enrique Peña Nieto, afirmó el dirigente estatal del PRI, Miguel Ángel Valdivia de Dios, quien precisó que las estrategias que ha implementado el Gobierno del Estado no han resultado, y no han sido satisfactorias porque se hicieron viejas y no responden al fenómeno delictivo actual.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

En entrevista, previo a su salida a la Ciudad de México, donde participará este miércoles en la XXXVIII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, el líder del tricolor en la entidad celebró: “qué bueno que se ha reconocido que hay un incremento sensible en los delitos de secuestro, robo de autos, domicilios dolosos, no se puede dejar que sigan avanzando, hay que atajarlo de inmediato con toda la fuerza del estado”.

Dijo que no es gratuito que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong venga a Tabasco con prácticamente todo el gabinete de seguridad, y abundó: “viene a decirle a los tabasqueños que cuentan con todo el apoyo del Gobierno Federal, independientemente de que en Tabasco gobierne un partido distinto”.

Valdivia de Dios precisó que las estrategias que ha implementado el Gobierno del Estado no han resultado, y no han tenido un resultado satisfactorio porque se hicieron viejas y no responden al fenómeno delictivo actual.

El dirigente partidista con alta experiencia en temas de seguridad, convocó al pueblo de Tabasco “a aprovechar este momento que se va a generar para entre todos ponernos a pensar, dialogar entre todas las fuerzas políticas, sociedad, sectores y los diversos órdenes de gobierno para encontrar soluciones de fondo al problema de la inseguridad”.