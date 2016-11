Peligra Jémez en el Cruz Azul

“Le hubiera dicho que tuviera cuidado y que viniera con el contrato blindado para que ellos no le fichen a los jugadores. Tenías que haberme llamado, Paco. Te hubiera asesorado de lo que es Cruz Azul”

Paco Jémez ya es entrenador de Cruz Azul después de varias semanas de negociación. El técnico español afronta una complicada andadura en México y uno de los ídolos mexicanos le augura mucho sufrimiento a la vez que le echa en cara no haberle pedido consejo.

Es Hugo Sánchez, que en un programa de televisión no dudó en mirar a la cámara y advertirle de los peligros que entraña entrenar a La Máquina. “Me sorprende que no me llamara porque yo estuve en España mucho tiempo. Me hubiera gustado que Jémez me hubiera llamado porque yo jugué en el Rayo Vallecano y además en España no se ve el fútbol mexicano”, dijo el exdelantero a ESPN.

Al entrenador canario le hubiera aconsejado la inclusión de ciertas cláusulas para su nuevo contrato porque no se fía nada de la directiva de Cruz Azul. “Le hubiera dicho que tuviera cuidado y que viniera con el contrato blindado para que ellos no le fichen a los jugadores. Tenías que haberme llamado, Paco. Te hubiera asesorado de lo que es Cruz Azul”.

Y es que Hugo cree que la directiva del equipo de la capital mexicana busca un escudo que reciba las balas de la prensa y la afición. “Me gustaría pensar que puede triunfar, pero creo que el Sistema de Cruz Azul es exhibirle para echarle la culpa a él. Este club debe tener a alguien que reciba los dardos y las balas. Trajeron a Jémez y él aceptó”, sentenció.