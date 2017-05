Pelean por dinero. Thalía y sus hermanas

Laura Zapata señaló que no permitirá que sus hermanas la dejen fuera de la repartición de la herencia de su madre y buscará a toda costa que se haga justicia

Ciudad de México

Agencias

Después de impactar en redes sociales con fotos de sus hijos, Thalía se coloca en el ojo del huracán, y es que Laura Zapata hizo tremenda confesión al destapar que sí existe un problema legal con la cantante y el resto de las hermanas Sodi: Ernestina, Federica y Gabriela.

La actriz de “El Bienamado” detalló que hay una disputa por el dinero que dejó su mamá en Estados Unidos y es que la herencia que dejó Doña Yolanda Miranda no puede ser repartida por las múltiples diferencias que hay entre sus descendientes.

“Estoy en total desacuerdo de cómo han manejado ellas las cosas, ellas me dijeron muy claramente la última vez que tuve reunión con ellas: ‘a ti no te va a tocar nada de Estados Unidos’, porque eso era de la casa de los perros; entonces yo muy orgullosa dije: ‘está bien'; pero después dije: ‘oye, soy la primogénita, soy la primera hija de mi madre, ¡pues claro que me toca!'”, comentó al programa Hoy.

Laura Zapata especificó que pese a que hace seis años falleció su madre, la repartición de bienes se retrasará más tiempo, ya que ninguna de las partes quiere acceder a un arreglo. “No se han terminado de hacer las cosas bien porque considero que las hermanas Sodi Miranda piensan que yo no merezco nada de mi madre, y así se han portado. Y pues ahí estamos desafortunadamente en la discordia de los bienes”, indicó.

La media hermana de Thalía señaló que no permitirá que la dejen fuera y buscará a toda costa que se haga justicia; además de que la última voluntad de su madre fue que se repartiera entre todas sus hijas. “Se oye horrible pelear, ¡Imagínate nada más no! Pero bueno si Thalía nos cobró hasta las aguas del velorio de mi mamá, ¿Qué se puede esperar?”, agregó.