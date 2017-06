Pediremos devolución de recursos

Afirman que se están realizando las gestiones correspondientes. Informan además que avanzas investigaciones en el caso del multihomicidio en lote “Aladín”

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Confirma el Fiscal General de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, que de las personas detenidas en Tierra Amarilla y vinculadas con el multihomicidio de un lote de autos denominado “Aladin”, se encuentra uno que puede ser responsable del asesinato del regidor del ayuntamiento de Centro, Laires Carrera, en donde dijo que se está investigando sobre esta situación.

En entrevista con los medios de comunicación a su llegada al evento de juicios adversariales, el Fiscal General de Tabasco mencionó que han intercambiado datos con los procuradores de Jalisco y de Nayarit, donde se tienen datos de que uno de los 11 sujetos que fueron detenidos la semana pasada en la comunidad Tierra Amarilla, tiene nexos relacionados con el asesinato del ex regidor.

Por otra parte, también el Fiscal General de Justicia de Tabasco dejó en claro, que en torno al caso de José Saiz Pineda, se está solicitando al gobierno de los Estados Unidos y del estado de Texas, que se realizan las acciones correspondientes y el Gobierno de Tabasco pueda recuperar el dinero decomisado a la esposa del ex titular de la Secretaría de finanzas,

“Y con ello poder regresarlo a Tabasco”, al asegurar que es un largo litigio, pero que evidentemente “se están realizando las acciones correspondientes para poder regresar este recurso al Estado de Tabasco”.

Con este tenor, dijo se busca modificar la ley en torno a ex servidores públicos, que pueden fugarse cómo fue el caso del ex gobernador tabasqueño Andrés Granier, de Roberto Borge de Quintana Roo y Javier Duarte de Veracruz, “donde primero antes de abandonar el estado, tiene que entregar cuentas claras y posteriormente, pueden irse”, por ello se tiene que modificar la ley en este tema.