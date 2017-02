Pecadores en el PRD. Si suben al templete con Obrador: CEN

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Kuri, dejó en claro que no sería un “pecado que militantes de este organismo acudieran al acto que encabezará el tabasqueño Andrés López Obrador la próxima semana, pero sí sería un pecado mortal que se subieran al temple, ya que con ello, es evidente que no quiere nada con el partido”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Para el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Kuri, dejó en claro que no sería un “pecado que militantes de este organismo acudieran al acto que encabezará el tabasqueño Andrés López Obrador la próxima semana, pero sí sería un pecado mortal que se subieran al temple, ya que con ello, es evidente que no quiere nada con el partido”.

En entrevista con los medios de comunicación, el delegado del CEN de este partido político en Tabasco, estableció que no observa problema alguno que militantes, simpatizantes o aquellos que se encuentran adheridos al sol Azteca, acudan al mitin que estará encabezando Andrés Manuel López Obrador, en donde se firma un acuerdo por la unidad, ya que dijo que evidentemente tienen la libertad plena de pensar y hacer acciones que siempre estén fundadas en el estado derecho, pero dijo que tomando cuestiones “clérigas, no sería un pecado mortal acudir a este evento como oyente y como conocedor del paisanaje, pero dijo que sin ser una persona que pueda ofender al clérigo, sería un pecado mortal si se subiera al temple para apoyar este movimiento, lo cual evidentemente es estar en contra de las reglas que tiene el propio Partido de la Revolución Democrática”.

Dijo que no sería de inmediato su expulsión, ya que los propios estatutos señalan que no pueden estar trabajando con dos organismos políticos, “por lo cual ellos mismos estarían separándose, y no se necesitaría otras acciones para poder llevar a cabo las expulsiones”.

Dijo que está en contra de aquellos que no quieren estar con el sol azteca, “pues solitos se estarán yendo; la puerta está abierta para que aquellos que no quiere nada pues se vayan saliendo poco a poco”.

Y dijo que ojalá que no cometan pecado mortal, terminó diciendo Francisco Kuri.