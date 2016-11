Paris Hilton, con causas sociales

La socialité visitará en México algunas asociaciones que apoyan a niños; presentará su nueva línea de calzado

Ciudad de México

Notimex

La socialité estadunidense Paris Hilton desea dejar un legado más allá de lo que ha realizado en el mundo de los negocios, motivo por el cual se encuentra muy comprometida con causas sociales.

Hilton afirmó que se siente muy bendecida de tener posibilidades y por esta razón prefiere apoyar a diversas asociaciones con fines altruistas.

“Estoy muy involucrada en el trabajo filantrópico desde que era niña, es algo que mi familia me enseñó. He trabajado en cosas muy diversas, desde animales, niños, cáncer de mama, Sida.

“Viajo por todo el mundo y siempre que llego a algún lugar visito algún orfanato, un hospital, siempre trato de regresar, porque creo que Dios me ha bendecido en la vida de muchas formas y es una obligación para mí regresar algo a la sociedad, tengo mucho que regresar, creo que con el solo hecho de estar ahí para ellos, atraer la atención a los temas y darle voz a quienes no la tienen hace una gran diferencia”.

“Creo que se me ha dado un regalo, pero tengo que usarlo de una manera positiva y es algo que no me gusta publicitar, lo hago para mí, lo disfruto y la gente no oye mucho acerca de ello, porque a los medios les gusta enfocarse en otras cosas que no son importantes, como el trabajo filantrópico, pero para mí es una parte fundamental de mi vida, a donde quiera que voy hago algo.

“Aquí visitaré a algunos niños, mientras estoy en la Ciudad de México en los próximos días. Voy a ir a la Fundación Black Jaguar-White Tiger Foundation, para ver animales, es algo que disfruto mucho y que creo que todo el mundo debería hacer, porque así tendríamos un mejor lugar”, refirió en conferencia de prensa.