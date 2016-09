Para Usted

¿Golpeadores en Centro?

Mario Gómez y González

A partir de que Gerardo Gaudiano Rovirosa, ganó por muy poco porcentaje total la Alcaldía de Centro, no ha pasado desapercibido para la sociedad Villahermosina, cómo se fueron incrustando en su Gobierno diversidad de personajes, que se han dedicado a tener afanes protagónicos, quizá por instrucciones o tal vez de motu propio, y sin ton ni son salen a los medios a declarar toda clase de barbaridades, que no están apegadas a la realidad.

Antier apenas, en un reconocido programa radiofónico de medio día (Noticias en Flash-XEVT), escuchamos la entrevista que le fue realizada por el excelente comunicador Hugo Triano Gómez a Oswal Lara Borges, quien se ha erigido en una especie de Alter Ego de Gerardo Gaudiano, quien sin más ni más, dejó correr la especie de que el Ayuntamiento de Centro no tiene tantos recursos, pues al haber asumido el mandato apenas el primero de junio, ya el ejercicio presupuestal se había ejercido en un 90% e igual y ya estaba programado -palabras más, palabras menos- y por ello prácticamente tienen poco margen de maniobra.

Creo que es importante decirle al Vocero Chiapaneco, que seguramente no tiene información suficiente o en su caso, desconoce la administración pública, puesto que los Ayuntamientos, como Centro, tienen de manera mensual ministraciones que se programan desde el mismo Congreso del Estado, en su presupuesto de ingresos y egresos, según sea el caso, así también cuentan con recursos propios derivados de impuestos y derechos que diariamente ingresan a las arcas municipales.

Es lamentable que, siendo Gerardo Gaudiano, nieto de un político Tabasqueño de la talla de Leandro Rovirosa Wade, permita que cualquier funcionario salga a vociferar cosas que desconoce tal vez, pues no se creería que el propio munícipe esté detrás de estas andanadas contra el Consejo Municipal que Gobernó Centro durante cinco meses de trabajo responsable.

Hoy más que nunca tenemos que abonar para Tabasqueñizar la política; sabemos que el perfil de Oswal Lara es estar siempre en las pantallas tratando de llamar la atención, seguramente debe tener planes para sustituir a Jorge Chávez Rivera, a quien de manera soterrada golpea bajo la mesa.

Gerardo Gaudiano no tiene necesidad de tener pistoleros que hablen a su nombre y representación; para ello están las instancias y sobre todo los portales de transparencia de la secretaría de finanzas, que pueden dar cuenta de cuanto presupuesto se ha ejercido en Centro, tanto de Enero a Mayo, como de Junio a la fecha.

No debe olvidar que el consejo municipal fue compuesto por tres personas de amplia solvencia moral, que han venido construyendo desde hace décadas y no son producto de castas y linajes.

Las coplas de Simón Nel

Nuestro epigramista de lujo, Simón Nel, nos envía su colaboración en torno a que Ya hay una vacuna contra el dengue. Venga pues:

/Entre mil malas noticias/encontré una buena/ una: podemos decir, albricias/contra el dengue, ya hay vacuna/

Y Para Usted También**Vale la pena preguntarle a Gerardo Gaudiano Rovirosa, si avala las palabras que en tele reportaje declaró el empresario Manuel Ordoñez Galán, ex Secretario de SOTOP, quien ha sido su principal promotor e impulsor de su carrera para llegar a la Alcaldía de Centro**”Hay que ver la procedencia de la denuncia”, expresó el gobernador Arturo Núñez, ante la acusación de presuntos actos de corrupción que en la SOTOP hizo el ex titular de esa dependencia, Manuel Ordóñez Galán**Núñez apuntó que será la Contraloría del Estado quien investigue el caso, expuesto por su ex funcionario**“No tengo ninguna opinión que emitir (sobre los señalamientos que hizo Ordóñez Galán), si hay algún acto de corrupción (en la SOTOP) la Contraloría tomará cartas en el asunto, pero hay que ver la procedencia de la denuncia.”**La violencia sexual contra los niños es una violación a sus derechos que nos lastima como sociedad y que tiene consecuencias muy graves a nivel psicológico, físico y social para quien la sufre y sus familias, además de que es causa de embarazos no deseados, trastornos psicológicos y dificultades en la escuela, entre otras problemáticas, comentó la profesora Martha Lilia López Aguilera en la emisión del programa “Familia DIF, Nuestra Familia”**La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, tuvo como invitadas especiales a Martha Osorio Broca, titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), y a Aura Medina Cano, secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco (Sipinna), quienes convocaron a la población a participar el próximo 18 de septiembre en la gran caminata en contra del abuso sexual infantil**El punto de reunión de esta marcha es enfrente de la Quinta Grijalva, a las 8:30 horas, para recorrer un tramo de la avenida Paseo Tabasco, tomar 27 de Febrero y llegar a la Plaza de Armas por la calle Independencia, donde una joven será la voz de todas las niñas, niños y adolescentes de tabasco; para este evento se pide a los participantes portar una camisa blanca, y cabe mencionar que habrá caminatas simultáneas en todo el estado**hasta mañana Dios mediante.