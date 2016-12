Paquete económico será aprobado hoy

Cuando se apruebe el paquete económico de la Ciudad de México, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año

El diputado local Luis Gerardo Quijano Morales previó que será hasta hoy martes cuando se apruebe el paquete económico de la Ciudad de México, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Sin embargo, rechazó que este día sea la “fecha fatal” para sacar este tema, toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tendría hasta el 31 de diciembre para aprobar el paquete financiero de la capital del país.

El legislador priista mencionó que en caso de que las negociaciones se prolongaran hasta el último día del año podría pararse el “reloj legislativo”, porque es una práctica parlamentaria de la que se puede echar mano si fuera el caso.

No obstante, el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa insistió que el martes será el día indicado para aprobar el paquete económico del próximo año.

Comentó que hasta el momento avanzan las negociaciones, pero se trabaja con mucho detalle, “porque se deben prever diversos escenarios para tener márgenes de operación y no ahorcar las finanzas de la ciudad”.

En ese sentido Quijano Morales reconoció que a diferencia del año pasado, hoy la negociación ha sido más compleja por la situación de incertidumbre a nivel nacional e internacional.

“Hoy hay que cuidar mucho más el presupuesto porque el 2017 se espera complicado, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy previsores para que la Hacienda quede bien parada, por si hay alguna contingencia no nos vaya afectar y tengamos la solvencia que hemos tenido”, indicó.

El asambleísta coincidió con otros legisladores locales en que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México será mayor al propuesto por la Secretaría de Finanzas, que fue de 191 mil millones de pesos.