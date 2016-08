Paola Espinosa en la cima olímpica

Aseguró que ni siquiera ha pensado en el momento de su retiro y, es más, se siente en la cima de su deporte

Altiva como se presenta en cada prueba, por esa fuerza física y mental que la caracteriza, la clavadista Paola Espinosa aseguró que ni siquiera ha pensado en el momento de su retiro y, es más, se siente en la cima de su deporte.

Espinosa, quien nació el 31 de julio de 1986 en La Paz, Baja California, tuvo sus primeros Juegos Olímpicos en Atenas 2004, en los de Beijing 2008 ganó medalla de bronce; en Londres 2012 la de plata.

Pero en Río 2016 quedó en cuarto lugar y todo mundo vio que los jueces la castigaron con puntuaciones bajas y se le esfumó su tercera presea en la plataforma de 10 metros.

“Di lo mejor que pude, traté de dar una muy buena competencia, hice muy buenos clavados, por ese lado estoy muy satisfecha”, indicó en visita a Notimex, a su regreso de territorio olímpico.

Antes de ir a Río pregonó: “voy por mi tercera medalla olímpica”, así que esperó la cita, se entrenó día a día y vivió con intensidad sus cuartos juegos veraniegos, cifra que pocos pueden pronunciar.

“Creo que no me faltó nada por hacer (para ganar la tercera medalla). No me salté ningún entrenamiento, no me faltó hacer un clavado, no me faltó absolutamente nada”, compartió como buscando una respuesta y también para precisar que ella cumplió con lo que le correspondió.

Aseguró que se llenó de conocimiento de su entrenadora la china Ma Jin, del profesor Pedro Gato y de los demás integrantes de su equipo de trabajo. “Ellos me dieron todas las herramientas necesarias para que yo pudiera subir a la plataforma y tratar de hacer un clavado perfecto”.