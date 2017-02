Panistas no se irán a Morena asegura su dirigente Francisco Castillo

Para el dirigente en Tabasco del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Castillo Ramírez, dijo que no esperan una desbandada de militantes ante el llamado que realiza el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se sumen a sus filas y firmar el acuerdo por la unidad, ya que dijo que este organismo sólo está atrayendo a gente desgastada, corrompida y que no tienen nada que hacer en la política, por lo cual “cuando dicen que es un cambio cierto, más bien es un cambio en reversa”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el dirigente de este partido político en la entidad, dejó en claro que no tiene miedo de que exista una desbandada de militantes y simpatizantes de Acción Nacional, para que se vayan al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya que dijo que evidentemente este organismo sólo está atrayendo gente que ya está fuera de la jugada, que solamente busca prebendas personales, que tienen antecedentes demasiado negativo, y qué es el cambio que ofrece, es decir, “están reciclando quemados”.

Es por ello que Francisco Castillo dejó en claro que no tienen absolutamente nada que hacer con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional que no buscan el beneficio de Tabasco y de la sociedad, ya que aseguró que los que están llegando, son gente que ha tenido de todo, y cuando no se les da absolutamente nada, buscan otras opciones para satisfacer sus intereses muy personales, y eso es lo que está sucediendo.

Por lo cual, descartó cualquier posibilidad de una alianza con este partido político, y destacó que si en el 2018 a nivel nacional existe este pacto con el Partido de la Revolución Democrática, casi en automático se estaría dando aquí en Tabasco, pero hay que esperar los tiempos para determinar las acciones.

Y destacó que “por supuesto no asistiré a la reunión de Andrés Manuel López Obrador, a pesar que sea abierta”, ya que dijo que está en contra de su política de su caudillismo y sobre todo de acciones negativas, al estar hasta reciclando solamente a personajes que le han hecho mucho daño a Tabasco.