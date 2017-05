PAN-PRD en 2018 será una alianza de lambiscones para el PRI, califica López Obrador

El tabasqueño criticó fuertemente el anuncio que hicieron ayer los líderes de ambos partidos, de cara a las elecciones de 2018 en el país

Ciudad de México

Agencias

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, consideró que si el PAN y el PRD tuvieran una intención real de vencer al PRI, deberían buscar la unidad desde ahora, en la elección en el Estado de México, y apoyar a la candidata Delfina Gómez, y no esperar hasta el 2018.

Así respondió el tabasqueño al llamado que hicieron Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, presidentes nacionales del PAN y PRD, respectivamente, para conformar un frente amplio opositor al PRI rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, en el que puedan participar todas las fuerzas políticas contrarias al tricolor, pero con la condición de no aspirar a la candidatura presidencial.

“Es un frente opositor, la verdad, de lambiscones y de paleros. Están engañando al pueblo de México. Si quisieran sacar al PRI, deberían de buscar la unidad desde estas elecciones en el Estado de México, ¿por qué esperar hasta el 18?”, dijo López Obrador en un video en su cuenta de Facebook.

“Ya les hicimos un llamado a la unidad, sobre todo, a los dirigentes del PRD, pero se hacen guajes, ¿por qué? Porque están haciendo el juego sucio al PRI, a Peña Nieto, tanto el PAN como el PRD están de paleros de la mafia del poder en el Estado de México al servicio de Peña Nieto”, dijo el líder de Morena.

Agregó que “hay pruebas” de ello: “Peña nombró a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y nombró a Zepeda, del PRD, y no permitió la alianza PAN-PRD”, aseguró.

Dijo que en Veracruz se logró la alianza PAN-PRD, con el candidato y ahora gobernador Miguel Ángel Yunes, porque “se los permitió Peña y (Miguel Ángel Osorio) Chong porque traen arreglos”, mientras que en Nayarit, la alianza que postuló a Antonio Echavarría también fue avalada presuntamente por Peña Nieto.

Sin embargo, aseguró que en Coahuila fue el ex gobernador Humberto Moreira quien no aprobó la alianza entre PAN y PRD.

En tanto, en el Estado de México “están de paleros” porque no quieren unirse a Morena para “acabar con la mafia del poder”, por lo que es “ilógico” que ahora pretendan unirse rumbo al 2018.

“Pero en la mafia del poder, en el argot del hampa de la política, lo que suena ilógico, suena a metálico”, afirmó.

El líder de Morena hizo un llamado a militantes del PAN y del PRD a votar por Morena en el Estado de México “para sacar al PRI, pero desde ahora, ¿para qué vamos a esperar hasta el 2018?”.