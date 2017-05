PAN no va con Morena, ni el PRI. Alianzas en 2018 podrían ser con el PRD: Moreno Valle

El Partido Acción Nacional podría formar alianzas en 2018 con cualquier partido menos con el PRI y Morena, debido a que no estamos de acuerdo con el rumbo que lleva el país y con la ideología de AMLO, precisa el ex gobernador de Puebla y aspirante a candidato de la Presidencia del país por el partido blanquiazul, Rafael Moreno Valle durante su visita a la entidad. Señaló que con el PRD estarían abiertos a las alianzas a como se hizo en el estado de Puebla y ahora en Nayarit que van aliados con el PT y el PRD. Reconoció que Tabasco es la entidad que menos votos le aporta al PAN, porque es la entidad que menos militantes tiene.

Siento que nuestro país ya requiere un nuevo sistema, que el actual modelo que nos rige está agotado, ya dio de sí y necesitamos un cambio. Idealmente yo le apostaría a un cabio legal, que pudiera evitar esta partidización, esta polarización y esta pulverización de los partidos políticos. Yo creo que los abusos de algunos políticos han afectado la imagen y la percepción ciudadana sobre la clase política, mucha gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos, ha perdido la confianza hasta en las instituciones y para mí fue muy importante el ejemplo de mi abuelo, porque él me dio educación. A todos sus hijos les dio educación y la posibilidad de estudiar hasta donde quisieran, les dio estudios universitarios, maestrías y doctorados…formar un apellido limpio, esa creo que es la mejor herencia. Pero si hay gente con vocación de servicio público, si hay gente limpia en la política. Pero como en todo, hay gente mala y gente limpia, en todos los partidos políticos.

Aunque también hay quienes creen que todo los que no están conmigo son malos, son mafias, yo no creo en eso, todos los partidos hay gente valiosa, y creo que en todos hay gente que no están ahí por una vocación de servicio, y que lo que debemos de hacer es sancionarlos y acabar con la impunidad en esos casos, pero si hay gente correcta, hay gente que entra a la política con buenas intenciones, de contribuir al desarrollo del país. El PAN debería de abrirse a todas las fuerzas políticas, pero no con el PRI, porque creo que el sistema ya está obsoleto y necesitamos un cambio en el sistema, ya no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes y tampoco iría con Morena, porque a Morena no lo veo como un partido político, lo veo como un comité de campaña de López Obrador. Es Rafael Moreno Valle, que acaba de ser gobernador de Puebla y que hoy llega a Tabasco con la cachucha de autor, lo mismo que ha hecho ya en otras ciudades del país, pero reafirma que le preocupa el sur-sureste, porque a veces parece ser que hay dos países dentro de uno solo, uno que se siente explotado y el otro que se siente olvidado. En adelante una breve conversación poco antes de presentar su libro, “La del Cambio”

Veo con mucha preocupación cómo se va haciendo cada vez más grande la brecha, entre el norte y el sur sureste del país….es decir si nosotros comparamos el producto interno bruto per cápita de Nuevo León col PIB de Tabasco, Chiapas o de Oaxaca, pareciera que estamos hablando de dos países diferentes, y obviamente el sur-sureste se siente olvidado, y por otro lado, lo más preocupante es que en el norte piensan que están aportando de más a la federación, ellos ven cuando recaudan y cuanto les devuelve la federación y se sienten explotados y el sur sureste se siente olvidados.

Por eso yo creo que la única forma de combatir la pobreza es generando riqueza, y que debiera haber un mínimo piso de dignidad para cualquier mexicano, un piso de dignidad en términos de dignidad en términos de acceso a lo servicios básicos de drenaje, de agua, de electricidad, de servicio de salud y de educación de calidad. En mi libro, la Fuerza del Cambio, hablo de mis orígenes, y de cómo mi bis abuela, siendo una mujer humilde, originaria de la huasteca poblana, se casa con un capitán del ejército mexicano y se queda viuda con doce hijos y el más pequeñito tenía once años, y ninguno había estudiado una carrera universitaria, pero lo importante es que esta mujer, ante la adversidad, junto a todo sus hijos para que aportaran todo lo que pudiese para que el mas pequeñito pudiese ir a estudiar a México, y ese pequeñito era mi abuelo y gracias a esa oportunidad mi abuelo puedo estudiar, la primaria la secundaría, la preparatoria, entró a la escuela médico militar, llego a ser general del ejército mexicano, director del hospital militar, después fue senador, secretario de Salud, Gobernador de Puebla, y esta historia familiar nos muestra que la única forma de lograr la movilidad social, es con la educación de calidad, esa es mi visión, por eso yo creo que debemos de garantizarle la posibilidad de una buena educación a cualquier mexicano, y que ya si tiene el talento, la capacidad y la entrega salga adelante, pero yo no puedo aceptar que origen sea destino, que si eres de cuna pobre, estés condenado a ser pobre.

Reportero.- Señor, porque esa brecha, ¿por qué esos dos México escindidos??

Rafael Moreno Valle, RMV.- Yo creo que en los estados del norte influyo mucho la situación geográfica, por ejemplo en Nuevo León se dio exitosamente la Revolución Industrial, la cercanía con los Estados Unidos, les da un mercado pujante, y por supuesto también tenemos algunos factores en el sur-sureste, que inhiben el crecimiento, que son los retos estructurales que debemos atender. Por ejemplo, la dispersión poblacional, acá tenemos muchas comunidades pequeñas y al gobierno le cuesta lo mismo en un kilómetro dar agua, energía eléctrica, para cien o doscientas mil personas, que si viven cien personas pero el costo per cápita, se va elevando en la medida que se va reduciendo el número de beneficiarios. La orografía es complicada, en el sur-sureste, pero al mismo tiempo, en el sur-sureste tienes la historia, las tradiciones, los recurso naturales, lo más arraigado…si nosotros vemos nuestros grandes legados, esos están en el centro del sur-sureste, las grandes culturas milenarias, los Aztecas, la Cultura Olmeca-Maya, y creo que en este sentido ahí está el potencial, creo que también debemos de reconocer que no se aprovecharon, o no se han aprovechado hasta el momento, los recursos naturales. Aquí en Tabasco tuvimos un auge petrolero, y nos debió haber servido para logra un gran desarrollo y no poner todos los huevos en una sola canasta, creo que el crecimiento aquí en Villahermosa fue desordenado, porque no se han hecho muchas obra necesarias, concretamente colectores de aguas pluviales que puedan evitar inundaciones y estas son obras que no se ven, pero que impactan a la gente, estas obras son carísimas, no se ven pero las colonias se dejan de inundar periódicamente…entonces yo veo un sur-sureste con enormes retos, pero también, hay que reconocerlo, en la parte educativa las expresiones más radicales se han dado en esta región, no en Tabasco, pero si se han dado en Chiapas, en Oaxaca, y eso no ha permitido que la calidad educativa este al nivel de otras entidades federativas, pero yo parto que la educción es la mejor inversión para el futuro. Estoy convencido de que aquí hay potencial, yo veo con bueno ojos la idea de crear zonas económicas especiales y yo señale en un principio que no me precia razonable ni sensato de que se crearan las zonas si no se garantizaban incentivos fiscales,,,Tampoco estoy de acuerdo en que se construya infraestructura sin acordarlo con la iniciativa privada, ya no se pueden seguir construyendo elefantes blancos, yo soy de la idea en que se hable con las empresas que estén interesadas en invertir en las zona económicas especiales, que digan que es lo que necesitan que les construya el gobierno y que se firme un convenio en donde quede especificado a lo que se comprometen las empresas…

Reportero.- ¿Revisar esa parte de la Reforma Energética?

RMV.- Yo creo que el sur-sureste es un área de oportunidades para los extranjeros, por lo de la devaluación, es un buen destino turístico, incluso para los naciones, que antes miraban al exterior, ahora están volteando a México, en el área de turismo hay un área de oportunidades. Lo que no se puede aceptar ni concebir que un país productor de petróleo este importando gasolina, que un país productor de petróleo importe petroquímicos, para mí no hay justificación. Pero debo decirte que antes de entrar a esto de la política, yo estuve en el sector privado, y tengo soporte para decirte todo esto, no es una cosa que no tenga soporte, no son ocurrencias, a mí que no me digan que no se puede hacer porque yo ya lo hice desde el sector privado, hay muchas formas de financiamiento…

Reportero.- Señor, el campo, ¿parece ser que en el sur el campo también está olvidad?

RMV.- En el sector agropecuario, por ejemplo, me da gusto que Tabasco haya retomado el tema del cacao, con la denominación de origen, como una fuente de generación de riqueza, ya compitiendo a nivel internacional con los chocolates, y eso es lo que debemos de hacer, diversificar la producción y no apostarle todo al petróleo. Claro que debemos de sacarle provecho al petróleo, ver que está pasando con la reforma energética, que en teoría iba a ver más inversiones, porque para eso se hiso, y sin embargo lo que hemos observado es que ni Pemex invierte, y tampoco invierten el capital privado, o sea que estamos en el peor de los mundos… Cada estado tiene condiciones diferentes, por otra parte no se puede trazar el desarrollo del país como si fuera una camisa de fuerza, no es posible hacer un Plan Nacional de Desarrollo por no todos los estados necesitan lo mismo: No es lo mismo lo que necesita Guerrero a lo que necesita Jalisco, o lo que necesita Colima a lo que necesita Nuevo León, lo que debemos de hacer es Planes Regionales y Sectoriales, buscar en que sectores y en que regiones están las áreas de oportunidades, identificar cada región del país, e ir detonándolos, esa es mi visión…por ejemplo en el sector agropecuario, que realmente el recurso que se destine esté vinculado al incremento a la producción, porque hay programas que se crearon hace décadas, como el Procampo, que hay gentes que lo reciben y que tiene cantidades enormes de tierra y esa no fue la idea, y hay otros que se está sembrando y nadie está recibiendo dinero, y eso no genera productividad, y lo que necesitamos es que haya producción, que haya productividad. En estados como los nuestros, incluyendo a Puebla en esta lógica, la tierra está muy fragmentada, y por eso necesitamos un programa de reconversión de cultivos, porque a veces nuestros productores siembran lo mismo que el bis abuelo, pero eso no necesariamente quiere decir que es lo más rentable, del tipo de suelo, el clima y necesitamos ver qué alternativas de producción existen, y ve cuales son las que tiene un precio más alto en el mercado, y con e a premisa se les puede apoyar con las plantas, con las semillas, con los fertilizantes, con la mecanización, y con algo que es lo más importante en estos tiempos que son los seguros contra las contingencias climáticas, porque ahora si no es la helada, es la sequía, por eso es importante que el productos tenga un ingreso por sus cosecha o tenga ingreso por los seguros, pero para mí la producción agropecuaria es muy importante, porq8eparadoicamente don hay un mayor número de gente pobre, es en las áreas rurales en términos del ingreso, aunque ahora se ha generado muchos cinturones de pobreza en muchas ciudades, que también tienen condiciones delicadas y necesitamos atenderlos porque hay muchos programa de apoyo a l pobreza rural peo no hay programas de apoyo a la pobreza urbana…pero todo estos programa debe de terne una premisa fundamental, que es la generación de riqueza, esa es mi tesis, “no darle pescado a la gente sino reseñarle a pescar”

Reportero.- Señor, el país está viviendo una situación muy difícil, por muchos motivos, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la impunidad, un extravío en la aplicación de la justicia….

RMV.- Yo creo que van juntas, la falta de generación de empleo, y de oportunidades con la delincuencia, que va de la mano la delincuencia con la impunidad y que va de la mano la impunidad con la corrupción. Entonces se necesitan solucione de fondo, en términos de la delincuencia, no solo combatir los efectos de la delincuencia, sino también sus causas. ES decir, como podemos recuperar los espacios públicos, como darle a los jóvenes áreas deportivas, como podemos reconstruir el tejido social y acercar a los jóvenes a la cultura, que no paguen su entrada a los museos, que se sienta orgullosa de su origen, de su cultura…y que fueran con los abuelos, que fueran con los padres, con sus hermanos, con sus amigos, y que se fomentara la reconstrucción del tejido social….porque a veces hay jóvenes que cometen un delito para soportar un vicio, y eso no es cuestión de delincuencia, eso es un problema de salud pública y que después los meten a la cárcel y salen como delincuente profesionales, y ellos no deberían de estar en la cárcel, porque el que está enfrentando una adicción está enfrentando un problema de salud pública….si tú ves el porcentaje de los delincuentes que acaban purgando una condena, es bajísimo, porque el juez los libero o por diversas causas…Necesitamos tener policías confiables, necesitamos capacitación, controles de confianza, y sobretodo controles patrimoniales, ver si hay congruencia entre el gasto y el ingreso, no se puede confiar en un policía que gana quince mil pesos y gasta treinta mil, no hay compatibilidad, cuanto ganas como vives,? Donde vives, a que escuela van tus hijos….y también debemos de sancionar no solo a los funcionarios, sino también a los empresarios que comenten actos de corrupción, en estos momentos vemos a políticos y funcionarios pero n vemos a los empresarios, por eso a mi me gustaría que fuera o todos coludos o todos rabones, y sobre todo en la medida en que hay una castigo a la conducta delictiva pues ya no hay impunidad, ya la gente la va a pensar dos veces para cometer actos de corrupción

Señor, ¿cree usted que la cadena de mando, que la cadena de poder se rompió??

RMV.- Yo creo que los abuso de algunos han afectado la imagen y la percepción ciudadana sobre la clase política, mucha gente ha dejado de creer en la política, en los políticos, en los partidos ha perdido la confianza hasta en las instituciones y para mí fue muy importante el ejemplo de mi abuelo, porque él me dio educación. A todos sus hijos les dio educación y la posibilidad de estudiar hasta donde quisieran, les dio estudios universitarios maestrías doctorados…formar un apellido limpio, esa creo que es la mejor herencia. Si hay gente con vocación de servicio público, si hay gente limpia en la política. Pero como en todo, hay gente mala y gente limpia, en todos los partidos políticos.