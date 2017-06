PAN con alianzas o coaliciones. El blanquiazul busca que a Tabasco le vaya bien

El Partido Acción Nacional (PAN) sí es una excelente opción para un cambio dentro de la administración pública estatal, ya que evidentemente, cuenta con mejores aspirantes. Solange María Soler Lanz diputada local panista, afirmó que el partido debería ir solo rumbo a los comicios de 2018, pero las alianzas no hay que descartarlas, con absolutamente nadie. El PAN está evolucionando, su política es mantener un gobierno humanista, que atiende estos sectores vulnerables para ver que puedan implementar políticas; la solidaridad y por la búsqueda de bien común.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“El objetivo de la política del Partido Acción Nacional, es ser siempre humanista, buscando el desarrollo social de los tabasqueños, y en eso se ha trabajado en la coordinación del Acción Nacional en el congreso tabasqueño”, dejo en claro la representante popular Solange María Soler Lanz, quién dijo que en estos momentos, se dedica al 100% en sus tareas legislativas y ante la posibilidad de buscar otro cargo de elección popular lo analizará en su tiempo, pero apuntó además que le gustaría que Acción Nacional fuera sólo en los próximos comicios, pero sin descartar alianzas.

En entrevista con Rumbo Nuevo en sus oficinas legislativas, la representante popular, quien tiene 14 años como militante y qué ha sido dos veces diputada local, así el de ocupar diversos cargos dentro de la administración pública federal, se dijo consciente de que le gusta estar en el servicio público, al dejar en claro que el trabajo que se está realizando en la Coordinación de Acción Nacional en el congreso tabasqueño, ha sido satisfactorio, en donde a pesar de ser una entre 35 representantes populares, ha logrado sacar diversas acciones, como el ombudsman y sus consejeros en es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin problema alguno.

En cuestiones políticas, dijo que el Partido Acción Nacional se sigue fortaleciendo, y que busca a través de la “ciudadanización” a sus mejores candidatos, a los mejores cuadros para que ellos los representen en los próximos comicios del 2018, al aseverar que buscan obtener mayores cargos de elección popular que los obtenidos hace 3 años.

Pero admitió que, ella de manera personal, le apuesta a que en su momento, poder irse solos para los comicios, pero ello no implica que se tiene que descartar por completo las posibles alianzas.

No dijo con qué partidos porque todavía es prematuro, sino que en este momento, ya que “simplemente hay que vincularse con la sociedad, darle a conocer a los tabasqueños que ellos son una mejor opción, y que evidentemente el trabajo del Partido Acción Nacional es la humanización, buscar a los ciudadanos y no solamente encontrarlos para cuestiones electorales”.

Y admitió que el blanquiazul, sí es una excelente opción para un cambio dentro de la administración pública estatal, ya que evidentemente, cuenta con mejores aspirantes, ya que éstos se encuentran en la sociedad, en dónde está la gente, en las comunidades y que con esta situación, no solamente se busca el poder por el poder, sino también servir a la sociedad.

Al cuestionarla sobre cuál es su futuro político, la representante popular respondió que en estos momentos no lo ha pensado ni lo ha analizado, y que en su tiempo dado, lo podrá verificar, pero que ahorita está al 100% dentro de sus actividades dentro del congreso del Estado de Tabasco.

De su relación con Francisco Castillo y todo el Comité Directivo Estatal es buena, sana y sobre todo respetuosa, sabiendo cuál es el objetivo central que es cimentar y fomentar al Partido Acción Nacional como una real opción.

Y con ello, apuntó en torno a las coaliciones o alianzas, en un momento son necesarias y hasta indispensables, pero que ahora ella en estos momentos, piensa que hay que irse solos, pero las alianzas no hay que descartarlas, con absolutamente nadie.

Y destacó que “ya se ha dicho que puede ser una orientación hacia la agroindustria, que me parece que se tiene las condiciones, se tiene suelo, clima para orientarnos en esta aérea, pero es algo que se desarrolla a lo largo de varios años, y no es una entidad económica que se puede dar de manera inmediata”.

“Se ha hablado también del turismo; nos falta infraestructura, nos falta mucho para desarrollar un estado netamente turístico; aparte de la orientación cultural o la educación cultural que debemos tener todos los ciudadanos para poder competir con otros estados que tienen también una belleza natural o zonas arqueológicas, y que tiene una cultura turística enfocada hacia este sector”.

“Deseo que al estado le vaya mejor, que podemos ir superando”, donde dijo que “sin duda alguna, este gobierno está operando varios retos, grande con severas dificultades, pero ello es una herencia de muchos años, ya que se tuvieron gobiernos que tuvimos, sobre todo el sexenio pasado, que fue particularmente muy malo para nuestro estado, en donde además tuvimos un auto nivel de endeudamiento”.

Y aseguró que “en el 2018, los ciudadanos van a tener en el Partido Acción Nacional, una buena opción para poder elegir las mejores personas que las puedan representar, y qué es lo que se postula dentro del Partido, sencillamente se postula gobiernos ciudadanos, gobiernos en donde el partido pueda presentar las mejores propuestas ciudadanas en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, y que podamos crecer como partido”.

Aseguró la representante popular que “hemos hecho muchas cosas a pesar de las limitaciones que se tienen, tanto en el partido como en el interior del Congreso”.

Y habló de cómo le va como coordinadora en el Congreso estatal:

“Al ser diputada única, nos ha tocado postular prácticamente todos los temas de este partido. Y es ahí donde puedo comentar por ejemplo, el gran reto que se tuvo para nosotros al encabezar la comisión ordinaria de Derechos Humanos; nosotros fuimos la primera comisión que apenas inaugurada legislatura, me tocó instalarla el mismo día que se instaló el congreso”.

“Con ello, lanzamos la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; fue una convocatoria abierta, publica por primera vez en la historia de los congresos, de las legislaturas de nuestra entidad; se hizo un proceso tan abierto. Que hoy en día se puede consultar en el portal del Congreso, todas las comparecencia de quienes en su momento, fueron aspirantes, sus respuestas, sus intervenciones”. “Posteriormente, también tuvimos que llevar el proceso de la elección de los consejeros de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y eso fue otro círculo de entrevista, de toda la preparación del proceso, pero que además es el segundo proceso que se llevó a cabo en el congreso, en donde se estaba en el ojo del huracán, en el centro de la opinión pública, y fue una gran experiencia”.

Destacó que todo ello se logró “porque tuvo la oportunidad de haber sido diputado en el 2012; era la suplente de un diputado federal, y fueron cuatro meses los que me tocó estar al frente en aquel entonces en la Comisión de Fomento Económico, y creo que sirvieron bastante para poder enfrentar exitosamente este reto, y pues se ha trabajado desde entonces con propuestas principalmente emanada del propio partido”.

Agregó durante este entrevista, que “el año pasado, propusimos la iniciativa de ley para que el transporte público sea gratuito para las personas con discapacidad, jóvenes estudiantes y adultos mayores; fue una iniciativa polémica, debido a que normalmente el PAN no propone este tipo de iniciativas, digamos”.

“Sin embargo, a nivel nacional se han estado postulando en algunos estados como Sonora y es modelo de política pública, en donde si enfocas el recurso hacia un sinnúmero que tendrá beneficio concreto para los ciudadanos, el traslado de las personas a su centro de educación, a sus centros de trabajo, incluso a sus centros de salud, ya que en el caso de las personas adultas mayores o con discapacidad, y que a diferencia de otro tipo de políticas públicas, los recursos son dispersos de una manera distinta a los apoyos directos a los adultos mayores”, ya que dijo que “muchas veces, la población objetiva no recibe el recurso, no llega a la población objetivo que es la gente de menor recurso, de mayor vulnerabilidad, sino que a veces estos programas se prestan a manejos distorsionados y en el caso de esta propuesta, si era muy focalizada, muy difícilmente se puede dispersar hacia otras áreas de la población que no sean estos tres sectores vulnerables”.

También dijo que “tenemos una iniciativa interesante en materia de la comisión de Seguridad Pública, y tiene que ver con la suplantación de identidad que en otros estados la llaman robo de identidad; es un delito relativamente nuevo, porque se da frecuentemente ahora con el uso del internet, y que se confunde muchas veces con el fraude, pero no es lo mismo, ya que dentro del delito de fraude puede haber o no suplantación de identidad, puede ser un agravante o formar parte de un conjunto”.

Mencionó que “es delito y no está tipificado en el estado, y ya en otros estados se legisló al respecto”.

¿Lo qué se busca dentro de la fracción parlamentaria del PAN son leyes de desarrollo social, encaminados a la sociedad y no tanto políticamente?

“Nosotros somos una opción sería, no estamos por proponer nada más por proponer, sino que verdaderamente las iniciativas, en donde los postulados que tiene el partido tengan un sustento, sean serios, que estén basados en experiencias que han tenido otros estados”.

Y dijo que también en materia de combate a la corrupción, “fuimos la primera fracción que metimos una reforma a la Constitución para implementar el sistema estatal anticorrupción, el cual ya fue aprobada junto con la retroalimentación de otras fracciones parlamentarias; y viene también las reformas legales a las leyes secundarias, a las que este sistema que viene de nacional fue postulado por el PAN desde el año 2014, ya que en este sistema no es perfecto y si perfectible, pero si será un gran avance en cuanto al combate de corrupción en la administración pública y esto se da porque las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, valían diferente de estado a estado”.

“Y esto se le dota a la Auditoría Superior de la Federación a nivel nacional y al Órgano Superior de Fiscalización del estado, a lo local se le dota de mayores herramientas, de mayor autonomía, al margen del congreso del estado, de las posiciones políticas que muchas veces predominan para auditar, para actuar ante las faltas administrativas a partir de ahora con la reforma constitucional y las que vienen de las leyes secundarias”.

Y aseguró que “el Órgano Superior de Fiscalización tiene la Facultad de determinar por sí mismo cuáles son faltas no grave y cuáles son graves, y van a seguir cursos diferente; las no graves pueden ser desde los propios internos de control pueden ser dirimida en concordancia con ustedes del Órgano Superior de Fiscalización y las graves tendrán un curso distinta”.

El Órgano Superior de Fiscalización será muy independiente del propio congreso y es un paso para despolitizar lo que es el servicio público y profesionalizarlo.

¿Has tenido problemas por ser una fracción minoritaria, por ser mujer dentro del trabajo del Congreso, no te han cerrado las puertas?

“Como mujer no, no lo considero; en un momento en el Congreso no porque somos a nivel nacional, somos de los congresos que si se cumple básicamente con el tema de la paridad de género, entonces está muy bien representado por las mujeres; y el tema de ser una fracción parlamentaria minoritaria, soy una de 35, por lo cual dependo de los consensos que se pueda lograr con la demás fracciones, pero en este sentido si debo apreciar el compañerismo que existe al interior del Congreso, y demás coordinadores, todo ello independientemente de nuestras posturas políticas, con apertura al diálogo para poder consensuar los temas;

¿El PAN está dispuesto exigir, pero también a ceder en los temas legislativos?

“Por supuesto; el PAN en la medida de un interés específico, de un interés personal puede exigir, pero también en la medida de la razón, que a veces ocurre, podemos ceder; creo que en este congreso si vamos siendo acciones buenas, aunque haya buenas propuestas, pero por el simple hecho de no pertenecer a la misma fracción parlamentaria o ser de partidos políticos distintos, se hace más difícil el diálogo y el consenso, nada más por la simple postura política; sin embargo, creo que hay mucha gente preparado en esta legislatura, ya han sido gobernadores en la administración pública, que se conocen el trabajo y no sólo el tema político, sino administrativo del servicio público”.

“Y es bueno poder llegar a los acuerdos, a los consenso independientemente y más allá de nuestras posturas políticas”. ¿ Tu partido para el 2018, cuál es el objetivo que se tiene?

“En principio, yo creo que la apuesta es ir solos; pero sin duda, se logra consolidar una alianza en lo nacional, pues tendrá que haber un análisis a fondo de la posibilidad de una alianza en el estado, en lo local, pues están intrínsecamente vinculados; sin embargo, nosotros estamos trabajando y hablando como militante y consejero Nacional, puedo decir que se está trabajando”.

“Ya se ha platicado con varias personas que quieren ser candidatos del PAN o los estamos buscando y entrevistando, a aquellas n personas que quieren representar a nuestro partido”, porque si bien es cierto en el estado somos una fuerza apenas en crecimiento, “a nivel nacional somos la segunda fuerza nacional, y eso es lo más importante, que ellos representa una amplia posibilidad de ganar de nueva cuenta la presidencia de la república, y significa mucho para muchas personas y pues desde luego la oferta política del PAN es muy distinta a otros partidos políticos, en nuestro estatuto docente donde un ejemplo se destaca que para que un militante pueda acceder a la justicia electoral, esta es expeditos, no cómo se dan en otros partidos que son simulados”.

¿El PAN es la opción para los tabasqueños?

“Sí, yo creo que sí; creo que el tabasqueño viene evolucionando sin duda; ahorita las izquierdas son preponderantemente, somos una fuerza importante en el estado; sin embargo, la acción que representa Acción Nacional, es que es un gobierno humanista, que atiende estos sectores vulnerables para ver que puedan implementar políticas; La solidaridad y por la búsqueda de bien común, principios que cualquier persona puede compartir y que lo que ha hecho falta y qué es el trabajo que nosotros hacemos día con día, a llevar este mensaje a la gente y si son convencidos de los malos gobiernos del PRI, que históricamente ya traen su propia historia”.

¿Aspiran a un cargo de elección popular o terminarías en octubre del próximo año?

“Mira, llevo en el PAN 14 años más o menos de militancia, en la mayor parte de mi vida política he estado en el servicio público, en la administración pública tanto en local como Federal; en lo local en el congreso y en el federal, estuvimos en diversas dependencias del gobierno diversos en cargos, entonces soy de las personas que conservan el momento, y mi compromiso con los ciudadanos es legislar y proponer leyes para nuestro estado; en eso estoy concentrada”

Y agregó que “si más adelante se da la oportunidad de buscar otro encargo, por supuesto me encantaría estar en el servicio público, sea cualquiera que sea la trinchera de la Administración pública o de una trinchera más política, como el que estoy ahorita; en cualquiera de las dos quiero seguir sirviendo a Tabasco y creo que tengo mucho que aportar”.

“Eso se iría definiendo con el tiempo, desde luego que esperamos ser una opción sirviendo a Tabasco en el 2018”.