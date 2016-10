Palencia, sin necesidad de promotor

El director técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, dejó en claro que no necesitó de algún promotor para convertirse en timonel del cuadro auriazul a partir de este Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

Ciudad de México

Notimex

Contrario a lo que se pudiera pensar para obtener alguna oportunidad de cumplir su sueño y ser entrenador de un primer equipo en la Liga MX, “Paco” Palencia sólo se dedicó a trabajar durante cinco años y esperar la oportunidad, que en esta ocasión le brindó el presidente de Pumas, Rodrigo Ares de Parga.

“No sé si abrí la cartera (de técnicos) o no, porque ahorita estoy aquí y estoy muy contento; me llamó directamente Rodrigo (Ares de Parga) nuestro presidente, él me ofreció al equipo”, indicó el exdelantero, quien amplió la baraja de entrenadores en México.

En entrevista con Notimex, enfatizó que tuvo una gran preparación para convertirse en director técnico, ya que no sólo basta el hecho de ser futbolista y vivir de la experiencia, siempre hace falta aprender más y pulir detalles.

“Evidentemente también nos tenemos que preparar como técnico, no porque hayas jugado mucho tiempo en Primera División quiere decir que ya puedes entrenar. Te tienes que preparar después de terminar la carrera como jugador, hay que observar diferentes técnicos, diferentes tipos de futbol y eso fue lo que yo hice”, apuntó.