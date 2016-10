Palencia resalta mentalidad de Pumas

Después de dos derrotas seguidas en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, situación que sacó al club de zona de liguilla, el técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, resaltó la mentalidad que posee su plantel para salir del bache.

Ciudad de México

Notimex

“Son fuertes (los jugadores), como yo, esto no nos va a detener ni mucho menos, somos un equipo mentalmente fuerte. Este equipo nunca se rinde, no porque nos condicionó una expulsión vamos a bajar los brazos”.

Subrayó: “Mostraron personalidad importante, pero jugar contra equipos de alta calidad y con uno menos es una desventaja muy fuerte” y seguro de lograr el objetivo de alcanzar la liguilla advirtió: “Vamos a salir de esto, entrenamos diario, los veo en sus caras y el equipo es muy fuerte”.

Aseguró que la derrota no se le debe cargar al lateral Marcelo Alatorre, ya que si bien cometió un error, es un compañero que se debe respaldar y fue una falla como ha sucedido en partidos anteriores.

“A la expulsión, el chico (Marcelo Alatorre) cometió un error bastante grave, como en otros partidos hemos cometido errores que al final pesan, esto se agravia más porque quedas con uno menos, pero no achacamos personalmente esto a Marcelo”.