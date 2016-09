Otra menos para el tricolor. Zoila Margarita anuncia salida del PRI

La ahora congresista independiente, afirmó que funcionarios de su partido, no han actuado con apego a sus estatutos, por lo que tomó esta decisión

Al PRI Tabasco, le sigue lloviendo sobre mojado. Ahora, la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez le confirmó otro rumor más: Renunció a su militancia de 30 años en el Revolucionario Institucional y se declaró legisladora independiente tal como lo hizo recientemente Patricia Hernández Calderón.

Cero y van dos que reviran la confianza del diputado Manuel Andrade Díaz, quien llegó a la Legislatura 62 con aureola de líder…en menos de ocho meses y 14 días, lo que recuerda su locuocidad es la canción infantil de Los Perritos: “Yo tenía ocho perritos…”

O también, la canción vernácula del inmortal José Alfredo Jiménez: “…de tu amor y de mi amor ya no queda nada…”

Con las defecciones de las diputadas Hernández Calderón e Isidro Pérez, la bancada del PRI en el Congreso estatal se redujo a seis. Y de cuatro mujeres, sólo quedan dos: Gloria Herrera y Yolanda Rueda De la Cruz. De la primera, también hay rumores que circulan en el ambiente político local que también descartan a la segunda de una posible traición. En esta situación están los cuatro hombres de la fracción (Adrián Hernández Balboa, César Augusto Rojas Rabelo y Jorge Alberto Lazo Zentella), incluyendo al ex gobernador pues a éste, dicen, no le queda más que beberla…

La declaración de independencia partidista de la actual primera secretaria de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, amplía a cuatro el número de diputados en tal situación: en diciembre pasado, Leticia Palacios Caballero dimitió a la bancada del PVEM. Ocho meses después, Juan Pablo De la Fuente Utrilla siguió ese ejemplo al abandonar las filas del Morena. Aún no se apagaban las velas de la discordia en este partido, cuando Hernández Calderón pulverizó la garantía de que no renunciaría al PRI. Y, más temprano que tarde, se une a ella Isidro Pérez para desconocer más los dichos y gestos del coordinador parlamentario priista.

En la conferencia de prensa que ofreció en la biblioteca legislativa, la ahora ex priista argumentó a favor de su renuncia: “(…) Es por un llamado enérgico que me ha hecho la ciudadanía a la cual represento, haciéndome depositaria durante mis recorridos y audiencias públicas de su malestar y desencanto ante el actuar de algunos funcionarios priistas que están en la administración pública y se han vuelto insensibles ante las demandas”.

No descartó que en un futuro no lejano pase de la agrupación independiente a integrar la bancada del PRD que coordina el diputado José Antonio Pablo De la Vega Asmitia.