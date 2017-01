Organizaciones realizan “contra marcha”

En la marcha, culparon directamente a los congresistas, de ser los responsables de esta anomalía

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Una denominada “contra marcha”, realizaron organizaciones no gubernamentales como la del Comité de Derechos Humanos de Tabasco y otros más, en contra del llamado “gasolinazo”, en donde además culparon directamente a los actuales diputados federales perredistas, de ser los responsables directos junto con el priismo, Verde Ecologista y Partido Acción Nacional de ser los responsables del incremento a los combustibles.

En este sentido, en una manifestación que inició en el parque Tomás Garrido Canabal y terminó en el parque Juárez, en donde además un grupo de ex petroleros se plantaron de manera permanente para recabar firmas en contra del llamado gasolinazo, un grupo de ciudadanos quienes invitaron a la misma a través de redes sociales, dijeron que era una contramarcha en contra de la misma que este mismo domingo, el partido de la Revolución democrática realiza.

Explicaron a los medios de comunicación, que no entienden cuál es la postura que asumieron los integrantes del sol Azteca, cuando “se les acusa de manera directa de ser los responsables de esta anomalía”, índico