Olvidar a Neymar. Dembélé ficha por el Barcelona

Dembélé llegará el domingo a Barcelona y será presentado el lunes, día que también pasará el reconocimiento médico

Barcelona, España

Agencias

El Barcelona anunció en un comunicado oficial que Ousmane Dembélé ya es nuevo jugador del club azulgrana, que paga al Borussia Dortmund 105 millones de euros más unos variables que el Barça no especifica. Dembélé llegará el domingo a Barcelona y será presentado el lunes, día que también pasará el reconocimiento médico. En su nota, el Barça especifica que firma hasta junio de 2022, esto es, por cinco temporadas. Su cláusula de rescisión es de 400 millones de euros.

El Barça, por tanto, cierra su cuarto fichaje de la temporada. Ya ha incorporado a Deulofeu (12 millones), Nelson Semedo (30 millones), Paulinho (40 millones). Con Dembélé, el Barça ya ha gastado 187 millones de euros (sin contar las variables). El club azulgrana ingresó 222 millones por Neymar más cuatro por Tello. Por tanto, dispondría de 35 millones de euros en caja más los 60 que tenía previstos para gastar (95 en total) para atacar la siguiente incorporación con la que sueña Josep Maria Bartomeu, la de Philippe Coutinho.

Ousmane Dembélé nació en Vernon, Eure, el 14 de mayo de 1997. El francés empezó a jugar en el barrio de La Madeleine y a los 13 años firmó por el Stade Rennais. En mayo de 2016, cuando ya era seguido por el Barça, Dembélé rechazó al club azulgrana porque no se veía con sitio en un equipo que alineaba cada fin de semana al tridente. Hizo una promesa a Robert, director deportivo. “Jugaré en el Barça”. Ha sido antes de lo que esperaba. Un año después ya se viste de azulgrana. Sobre él, y a la espera de que llegue o no Coutinho, recae todo el peso de hacer olvidar a Neymar, de quien hereda el dorsal 11.