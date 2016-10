Rector indolente

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Pese a que ya se venían suscitando robos en contra de los estudiantes dentro de las instalaciones universitarias y en el camino de salida a la carretera federal Comalcalco-Paraíso, el indolente rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), Eddy Arquímedes Alcocer, no movió un solo dedo para solicitar a las autoridades municipales, mucho menos estatales, extremar las medidas de vigilancia en la zona, sino que por el contario, ordenó a la vicerrectora, Laura Elena Herrera, que girara instrucciones a los maestros para que desmintieran las versiones malintencionadas que solo buscaban dañar el prestigio de esa institución educativa.

Pese a que el municipio de Paraíso se ha caracterizado por tener una alta inseguridad al operar bandas delincuenciales que se dedican a todo tipo de atracos a mano armada y secuestros de personas, el rector de la UPGM , jamás dimensionó, ni pasó la idea por su “diminuto cerebro” que podría darse un hecho de sangre mayor, como la pérdida de vidas, como acaba de ocurrir el pasado viernes por la noche y que tiene consternado y molesto a la comunidad estudiantil que ha convocado a realizar una marcha en esta semana que hoy inicia para exigir el esclarecimiento del asesinato del joven de 18 años Luis Angel Rodríguez Alejandro, alumno de primer semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera, quien fuera asaltado y asesinado de un balazo por dos desconocidos que a bordo de una motocicleta lo interceptaron para robarle sus pertenencias poco después de salir de la Universidad por la noche, a cuyas instalaciones jamás regresará.

Semanas atrás se había encendido la alama general entre los estudiantes, cuando se enteraron, que en menos de una hora, dos de sus compañeras estudiantes habían sido asaltadas con toda violencia a la salida de la Universidad Politécnica del Golfo de México, que gracias a la mala administración y saqueo del presupuesto público por parte del rector Eddy Arquímedes Alcocer se carece de guardias de seguridad que hasta hace un año había adentro de las instalaciones universitarias y que también vigilaban parte del exterior, pero como según el presupuesto se agotó, despidieron a la empresa que proporcionaba el servicio de seguridad y ahí están las consecuencias de las malas decisiones.

Hace cosa de dos semanas, una joven estudiante que salía de las instalaciones de la Universidad, a unos metros de la misma, fue interceptada por unos delincuentes quienes lo amenazaron con armas de fuego y uno de ellos la golpeo para robarle su unidad motriz, dejándola inconsciente en el lugar de los hechos. Casi a la hora otra estudiante que salía de la misma Universidad corrió la misma suerte, fue asalta con lujo de violencia, le quitaron sus dos celulares y sus pertenencias. Pero ahí no acaba todo, la falta de vigilancia dentro de las instalaciones de a UPGM propicio que se robaran tres unidades motrices, cosa que nunca había sucedido; esos hechos violentos corrieron como reguero de pólvora dentro de la propia institución, por lo que el rector Eddy Arquímedes que en su mente solo brillan los signos de peso, pidió a la vicerrectora, Laura Elena Herrera, quien es la que verdaderamente ejerce el cargo mientras el rector se la pasa en su casa, o de compras con su mujer, aunque se argumente que anda viajando y gestionando apoyos para la Universidad, que ordenará a los maestros que desmintieran ante los estudiantes la versión de los asaltos y que negaran el robo de vehículos, ya que no era conveniente que se propagara esa versión que iba a dañar el prestigio de la Universidad Politécnica, que craso error del hombre con cara de niño que ha resultado un gánster en eso de embolsarse el presupuesto de ese centro de estudios.

Pese a la alarma general el rector de manera indolente siguió embobado, jamás tramito o pidió apoyo a las autoridades competentes para que se implementara un cerco policiaco para detener a los delincuentes que a bordo de motocicletas o en vehículos ya habían asaltado a varios estudiantes, quitándole sus cosas materiales pero no la vida.

El pasado viernes por la noche la comunidad estudiantil se cimbró cuando comenzó a correr la versión de que por resistirse a ser asaltado, el joven estudiante de 18 años de la carrera de Ingeniería Petrolera, Luis Angel Rodríguez Alejandro, había sido asesinado por un par de delincuentes que le robaron sus pertenencias. A partir de ahí la propia comunidad universitaria ha entrado en indignación, ahora no solo contra del inútil rector, que no hizo nada para que existiera mayor vigilancia policiaca en la zona, sino en contra de las autoridades municipales y estatales por esta tragedia que ha enlutado a una familia y a toda la comunidad universitaria, por lo que ya se organizan para realizar marchas en exigencia de mayor seguridad en toda la zona donde se asienta la UPGM.

La Universidad Politécnica del Golfo de México, carece de vigilancia interna que hasta el año pasado lo tuvo, lo que permitió que no se presentaran actos vandálicos ni adentro, ni afuera, pero supuestamente la falta de presupuesto este año, orilló al rector Eddy Arquímedes Alcocer a reducir los gastos, prescindiendo de la empresa de seguridad que brindada el servicio, por lo que ahora ahí tiene sus consecuencias, muy lamentables, por la pérdida de una vida, de un joven que buscaba prepararse para servir a la sociedad.

La actitud depredadora del rector, tiene sumida en la incertidumbre a esa institución, pues suprimió diversos al interior de esa Universidad Politénica, no así los viajes de placer al extranjero que realizó a costillas de ese centro de estudios, y los que pago a sus cercanos colaboradores a centros turísticos del país. De los resultados de su viaje nada se sabe, pero si, es un secreto a voces que asociado con su vicerrectora, Laura Elena Herrera, están terminando de construir un edificio en donde albergaran a su propia Universidad Privada, pues una vez que concluya el periodo de Eddy Arquímedes nada tendrá que hacer en la UPGM donde lo vera como apestado, porque en vez de elevar el nivel académico es prácticamente su enterrador.

Hoy la negligencia, la actitud indolente del rector, que ante la alarma por los robos que se venían suscitando, no previo que se pudiera presentar un hecho de sangre, mantiene conmocionada a la comunidad estudiantil, y las consecuencias que de ella deriven, será responsabilidad de Eddy Arquímedes Alcocer.

Ojitos

En operativos conjuntos durante el actual mes de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Federal (PF) detuvieron en Tabasco a 17 personas, integrantes de 4 organizaciones presuntamente dedicadas al secuestro.

En rueda de prensa en la que estuvo presente el coordinador de Investigación Técnica y Operación de la Policía Federal, Emilio García Ruiz, el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, resaltó la coordinación entre instituciones que dio como resultado también el rescate de 15 víctimas, “en esta institución ministerial siempre hemos reconocido el apoyo invaluable de Policía Federal, y en estos eventos no es la excepción”, refirió, señalando que lo valioso de estas acciones es que representan la desintegración total de las organizaciones delictivas, a fin de que no se vuelvan a reagrupar.

“Si bien se incrementaron los delitos de alto impacto en septiembre, al corte preliminar de este mes podemos decir que se han esclarecido más del 50 por ciento de esos casos, es decir, que hay detenciones”, subrayó.

A nombre de Manelich Castilla Craviotto, comisionado nacional de la PF, Emilio García hizo un reconocimiento a las labores tácticas efectuadas junto a la FGE mediante las cuales se establecieron acciones de inteligencia vitales para el éxito de los operativos.

Dijo que la intención de estos trabajos junto a las instituciones locales, es recuperar la tranquilidad en todo el país, y garantizó a nombre del Gobierno de la República mantener “el compromiso de fortalecer la política de seguridad y procuración de justicia de todos los mexicanos”.

En la rueda de prensa se detalló que el pasado 19 de octubre, efectivos de la FGE y elementos de la PF, lograron el rescate de una persona del sexo masculino de 28 años, a quien se le mantenía privado de su libertad desde dos días antes en un hotel ubicado sobre la carretera Villahermosa-La Isla del municipio de Centro. En el operativo que se realizó sin detonarse alguna arma de fuego, fueron detenidas 7 personas, a quienes se les atribuye haber privado de su libertad a este joven cuando circulaba sobre la carretera Samaria del municipio de Cunduacán.

De la misma manera, junto a la Policía Federal, el pasado 12 de octubre también se desarticuló una banda presuntamente dedicada al secuestro de migrantes y que operaba en la zona de la Chontalpa, en las acciones desarrolladas en el municipio de Cárdenas, se logró el rescate 12 personas de origen hondureño, entre adultos y menores de edad, las cuales habían sido confinadas en una casa de seguridad en la colonia Emiliano Zapata de ese municipio. Las investigaciones realizadas permiten vincular a los cuatro asegurados de este caso, con otros dos secuestros de migrantes en esa región.

El mismo 12 de octubre, fueron detenidas dos personas más por su probable participación en el secuestro de una mujer, y a quien mantenían cautiva desde el día 8 de octubre en una casa de seguridad en el fraccionamiento Lomas Bellas de Buenavista, en el municipio de Centro. A los indiciados ya se les buscaba por el secuestro de otra persona y el robo a una cajera bancaria, ambos eventos ocurridos en el mes de agosto.

Asimismo, se dio cuenta de la detención lograda en un punto de inspección a la altura de la ranchería Profesor Caparroso, segunda sección, de Macuspana el 13 de octubre, como parte de la vigilancia permanente que las fuerzas del orden realizan en el marco del Programa Estatal contra el Abigeato. Durante las acciones, los elementos de la FGE se enfrentaron con los presuntos secuestradores, logrando la detención de cuatro personas y el rescate de una persona de 73 años de edad, a quien llevaban en el interior de un automóvil con reporte de robo.

Para quienes dicen que las autoridades en procuración de justicia no están trabajando, estos datos pueden servirles para tener otra percepción de la lucha frontal que se está dando en contra de las bandas de delincuentes organizados, que desde luego, buscan la forma de evadir la justicia, no en balde se dice que son organizados. Aunque para los detractores, para quienes todo lo ven en sentido negativo, quizás estos datos podrían no parecerles satisfactorios, pero conocimiento como se mueven las bandas delincuenciales para evadirse de la justicia, si es un logro importante en el combate a esa delincuencia.

La tarea no ha sido fácil en cuanto a lograr la detención de estas bandas delincuenciales que ha presentado la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Federal, pero el incremento de la vigilancia en carreteras del estado, más los trabajos de inteligencia o rastreo que las autoridades realizan ha permitido realizar un buen trabajo, pero también hay que estar conscientes que la lucha contra este flagelo no acaba, porque es como una hidra de mil cabezas, que le tumban algunas, pero le quedan otras, pero el combate sigue lo que debe ser un buen aliciente para la población