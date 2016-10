Renuncian a Manrique

Jacinto López Cruz

Pese a que el secretario de Educación de Tabasco, Víctor Manuel López en complicidad con el subsecretario de Educación Superior, el llamado “cáncer de la educación”, Emilio de Igartua, hicieron hasta lo imposible, quemaron sus naves para intentar sostener en la dirección del Instituto Tecnológico Superior de La Venta, a Manrique Iván Ferrer Sánchez, esto ya no fue posible POR LO QUE lo tuvieron que renunciar por lo que desde ayer se analizan los nombres de quien abra de sustituirlo en el cargo.

Maniatados por su evidente complicidad, ni Víctor López, ni Emilio de Igartua podrán meter mano en la designación del nuevo director general del Instituto Tecnológico Superior de La Venta, dada su evidente complicidad ante la corrupción que se ha detectado al interior, como el hecho que hasta ahora haya crecido la deuda de seis a siete millones de pesos que Manrique Iván Ferrer le adeuda al Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de las cuotas aportadas por todos los trabajadores, mismo que le fue descontadas de sus percepciones salariales quincenales pero que no fueron entregados al Seguro Social.

El nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de La Venta, se sacará la rifa del tigre, dado el descalabro económico que existe al interior de esa institución, ya que no solamente se le debe un recurso millonario al Seguro Social, sino que también desde el semestre pasado les adeudan sus salarios a los profesores que han estado dando clases los sábados en espera de que les paguen; de igual manera desaparecieron los recursos económicos de los cursos de verano ya que fueron cobrados a la mano sin expedir los correspondientes recibos, siendo cobrado, una parte, por el anterior subdirector administrativo, Alejandro de Jesús González Aranda, en tanto que los jefes divisionales de las carreras cobraron a la mano la otra parte.

El nuevo director general, tendrá que exigir que le entreguen la documentación de las empresas Outsourcing que sirvió para que cobrara sin trabajar diversas personas, como el papá, hermanos y sobrinos que tenía Manrique en esa nómina externa, así como se tendrán que revisar los últimos convenios que firmó con Petróleos Mexicanos, del cual ya conoce la auditoría Superior de la Federación, y ni qué decir del enorme adeudo con proveedores que seguramente le “caerán” al nuevo director para que les fije plazos de pago.

El nuevo director, si es que lleva la venía de limpiar toda la corrupción existente, tendrá que llamar a cuentas al ex-subdirector Administrativo, Alejandro de Jesús González por todas las inconsistencias, que permitió, que solapó y en el que tiene responsabilidad, así como deberá sentar en el banquillo de los acusados a quienes tienen un nombramiento pero ostentan otra posición dentro de esa institución y algo muy importante, deberá realizar una verdadera limpia, porque si no, tendrá adentro a todos los cómplices de Manrique que proseguirán con sus actos deshonestos.

A 75 días de que las instalaciones del tecnológico están cerradas por los propios estudiantes, que no son cinco, ni son delincuentes, ni están armados, como perversamente en una rueda de prensa diera a conocer Emilio de Igartua, su protegido Manrique Iván ha sido depuesto, y será cuestión de horas o días en que sea nombrado el nuevo director, mientras que el llamado “cáncer de la educación” prefirió exhibirse grotescamente al preferir que se perdieran varios meses de clase antes que pedirle a su protegido que dejara el cargo, pues antes que los intereses de la educación, estaban sus intereses personales.

Ojitos

Si la policía cibernética de la Procuraduría General de la República en coordinación con la Fiscalía General del Estado se aplican a fondo, pronto podrán descubrir de donde se emitió el primer mensaje de desestabilización de que se desataría la violencia en diversas escuelas si los padres llevaban a clases a sus hijos, y que luego otros, perversamente replicaron en WhatsApp y en redes sociales.

La rumorología está siendo utilizada en nuestro estado, por manos perversas, para intentar sembrar la psicosis y el caos entre la población, aprovechando el asunto de la inseguridad que se está viviendo no solamente en la capital del estado sino en todos los municipios de Tabasco. Es claro que esta rumorología que posteriormente se ha ido replicando, buscar sembrar un alto miedo entre la población para que esta se revierta en contra de las autoridades estatales, pero no ha tenido éxito debido a que las propias instancias de gobierno han salido al quite casi inmediatamente, para decirle a la población que todo es falso, que no es cierto que los infantes vayan a ser secuestrados en las escuelas por manos delincuenciales, porque las corporaciones policiacas están trabajando a toda su capacidad, y vaya, que hay que reconocerles, que han estado deteniendo a diversos delincuentes, desde los que asaltan a las tiendas de conveniencias, gasolineras, transeúntes, como a los que roban cajeros y vehículos con violencia y han recuperado las unidades motrices, lo que es un aliciente de que se va avanzando en el combate a la inseguridad, aunque desde luego hay que reconocer que los delincuentes se multiplican como La hidra de mil cabezas, pero lo importante, es que la policía también ha dado buenos golpes.

Si la policía cibernética logra dar con el mensaje de origen, desde donde se generó la rumorología y logra detener al o los implicados, habrán otros que lo pensarán dos veces, de seguir con esa actitud perversa de propagar información falsa en las redes sociales.

Visorcito

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio De La Vega Asmitia insistió en que la Federación debe dar a Tabasco un trato justo y equitativo con lo que aporta al desarrollo nacional, por ser uno de los principales productores de petróleo y gas natural del país.

Sostuvo que si bien hay que ajustar el gasto público a la nueva realidad del país, también existen mejores formas de distribuirlo, ya que el paquete fiscal 2017 que ha presentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), impacta severamente en el desarrollo de nuestra entidad.

El legislador José Antonio De La Vega destacó la importancia de que se considere una mayor asignación presupuestal para Tabasco, tomando en cuenta las particularidades económicas que han afectado a nuestro estado con el cambio de la fórmula de asignación del Fondo General de Aportaciones, ya que aunque Tabasco es la octava potencia petrolera de América, pues de aquí se extrae el 25.5 por ciento de la producción de crudo nacional y mil 363 millones de pies cúbicos de gas diariamente, las decisiones presupuestales del gobierno federal han afectado nuestra economía.

El presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que, los estados productores de petróleo deben de ser tratados de manera diferenciada por la Federación, sobre todo porque sus economías dependen mucho de ese sector que actualmente registra una fuerte crisis internacional, ya que además hay la necesidad de disminuir la brecha entre un norte y un centro del país desarrollados e industrializados, y un sur con atrasos y marginación, dejando en claro su inconformidad por el hecho de que se pretendan disminuir los recursos a los programas de educación, salud, infraestructura, cultura, comunicaciones y transportes, y el campo tabasqueño. “Para quienes dicen que esta administración no ha hecho obras, sino que todo se ha realizado con dinero federal, les digo que el dinero federal sale precisamente de los impuestos que se pagan en las entidades, mismos que son recaudados por la Federación, pero que deben ser redistribuidos de mejor manera entre los estados”.

José Antonio de la Vega dejó en claro que como integrantes del Pacto Federal, “en Tabasco tenemos derecho a que se nos trate con equidad por ser uno de los principales productores de energéticos y porque desde hace alrededor de una década nuestra entidad ha sido la única que ha sufrido disminuciones presupuestales, pero que además en caso de que se recorte el presupuesto público 2017 para Tabasco, se dificultará la implementación de disposiciones legales como el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, que a nivel estatal conllevará la creación de un sistema estatal al respecto. “Por falta de dinero a veces dificulta el cumplimiento de la ley, no solamente aquí sino en todos lados; hay gastos que se justifican, aunque se hagan vía créditos, pero debido a que ninguna entidad federativa tenía presupuestada la creación del sistema anticorrupción, esa medida les impactará”.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local dijo que por encima de intereses partidistas o políticos, los delegados federales tabasqueños hacen bien en cumplir con su responsabilidad de llevar una relación de respeto e institucional con el gobierno del estado, por lo que quienes piensen lo contrario seguramente forman parte de una vieja clase política retrógrada, de tinte priísta, que no ha evolucionado, y que por esa razón el diputado plurinominal, Manuel Andrade Díaz, se ve mal y fuera de tono, cuando en su desesperación porque no le salen las cosas como pretende, amenaza, critica, insulta y pelea con delegados federales de su propio partido y con sus homólogos en el Congreso local.

Ojitos dobles

Para continuar con la entrega de obras y acciones de beneficio social, hoy viernes el gobernador Arturo Núñez Jiménez realizará una gira de trabajo por el municipio de Comalcalco, donde entregará remodelación de infraestructura educativa y viviendas del programa Casa Amiga, además le dará certeza jurídica al patrimonio de las familias comalcalquenses con la entrega de títulos de propiedad.

La jornada de trabajo iniciará muy temprano en la ranchería Reyes Hernández segunda sección, donde junto al alcalde Javier May, y acompañado del secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (Sotop), Luis Armando Priego Ramos, inaugurará obras de pavimentación asfáltica, reparación de puente y techumbres.

En la Escuela Secundaria Tomás Garrido Canabal, ubicada en la cabecera municipal, entregará obras de infraestructura educativa efectuadas por el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

En la villa Chichicapa, Arturo Núñez y el titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, José Ángel Ruiz Hernández, otorgará la documentación legal de sus predios a familias de esta comunidad. Posteriormente, se trasladará a la ranchería La Lagartera, para entregar la ampliación de la red de energía eléctrica, y más tarde, en la ranchería Champa de Cupilco, entregará llaves a beneficiarios del programa “Casa Amiga”, evento donde el mandatario estará acompañado de la secretaría de Desarrollo Social (SDS), Neyda Beatriz García Martínez, quien por cierto es originaria de Comalcalco.

En su estancia en esta demarcación de la región de la Chontalpa, el jefe del Ejecutivo otorgará apoyos para el fortalecimiento y el desarrollo turístico de la zona, en la hacienda Jesús María, ubicada en la ranchería Sur, tercera sección, donde también pondrá en marcha la planta piloto de secado y tostado de granos alimenticios, tecnología que permitirá mejorar el proceso de secado-almacenamiento del cacao.