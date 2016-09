Fracasa marcha

Pese a los intereses políticos que se mueven al interior del mercado “Pino Suárez” abanderados por algunos locatarios plenamente identificados con los grupos del pasado que quieren seguir conservando su coto de poder y por eso pretenden abortar la construcción del nuevo centro de abasto, la marcha a la que ayer convocaron resultó un rotundo fracaso porque la mayoría de los locatarios están conscientes del beneficio que obtendrán con un inmueble nuevo.

El argumento que esgrimen algunos locatarios que en el pasado fueron beneficiados económicamente por las administraciones municipales priistas de Evaristo Hernández Cruz y Jesús Alí de la Torre y por los gobiernos estatales que encabezaron Manuel Andrade Díaz y Andrés Granier Melo, son carentes de razón y de toda lógica, porque aseguran que lucharan para conservar su “patrimonio” dentro del mercado “Pino Suárez”, cuando precisamente de lo que se trata es de darles un mejor inmueble, nuevo, confortable, con un estacionamiento para decenas de vehículo, es decir como concesionarios tendrán su patrimonio asegurado por más de 50 años, mientras que en las condiciones en que se encuentra actualmente ese centro de abasto, su patrimonio significa la ruina, porque ese inmueble casi ha llegado a su vida útil y por lo tanto se requiere un nuevo mercado, moderno, funcional a la altura de las mejores del país.

Pese a que el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa han reiterado una y otra vez, que todos los locatarios tienen asegurados sus derechos de regresar a sus locales una vez que haya sido concluido el nuevo centro de abasto, en el mismo lugar, hay un reducido grupito que sigue empecinado en intentar imponer sus condiciones, porque representan a intereses políticos del pasado que están obsesionados con poner todo tipo de piedras en el camino a la administración estatal que encabeza Arturo Núñez, para que fracase en este proyecto que ya está en puerta, cuando ha quedado perfectamente bien claro que si la autoridad estatal o municipal pretendiera actuar de manera intransigente o radical, simplemente podría retirar las concesiones de los locales a cualquiera de los locatarios, así tuviera los años que tuviera dentro del mercado, pero conscientes de que es una fuente de trabajo, de ingreso económicos para quienes laboran ahí desde hace mucho tiempo se optó por la conciliación, por el diálogo para que accedan a reubicarse temporalmente en la colonia Casa Blanca, y posteriormente puedan regresar, de allí que también ha quedado muy claro que por encima de algunas resistencias que es alentado desde afuera por grupos de ex-gobernantes priistas, la construcción del nuevo mercado “Pino Suárez” se realizará, así tengan que desalojarlos.

¿Que se van a amparar contra los actos de una autoridad? como una práctica dilatoria, pueden hacerlo, pero no prosperá, ya que por tratarse de un bien común, de un proyecto de utilidad pública que beneficiará a casi 600 mil habitantes del municipio de Centro, el juez que lleve el asunto terminará dándole la razón a la autoridad estatal o municipal por lo que no se podrá detener una obra de interés social, además, de que ya ha quedado también especificado, que es el ayuntamiento el dueño del inmueble del mercado que lo tiene concesionado a particulares con fines de lucro, en este caso locatarios, pero que puede hacer uso de la ley para hacer valer su derecho y en un momento dado, puede hacerlo desalojar, que es a donde no se quiere llegar, por eso ha prevalecido el diálogo, pero en caso de seguir algunas resistencias finalmente se hará valer el derecho de la misma autoridad municipal.

Ayer se comprobó que es un reducido grupo de locatarios, que se están oponiendo sistemáticamente a la construcción del nuevo mercado, argumentando sin razón de que no tienen garantías de que una vez construido el nuevo inmueble puedan regresar a sus locales, cuando públicamente el gobernador del estado, Arturo Núñez al referirse al mercado ha dicho que existen todas las garantías de respetar los derechos de los locatarios, pero que el mercado “Pino Suárez” se construirá porque su gobierno no puede darse el lujo de perder los recursos millonarios que ya tiene en su poder la administración estatal para esa obra, en este momento de crisis económica cuando lo que se necesita es que lleguen las inversiones económicas a Tabasco.

La mini-marcha de ayer martes de locatarios, que se puede decir fue un rotundo fracaso, porque de mil 200 concesionarios que hay en el “Pino Suárez” solamente marcharon unos 40, hay que verlos quienes la encabezaban para darse cuenta que intereses políticos se mueven detrás de ellos, ahí se vio a dos ex-coordinadores de las Uniones que en el pasado se enriquecieron dentro del mercado, que ahora se oponen al nuevo proyecto, porque aseguran desconocer todo lo referente a la nueva construcción, cuando en repetidas ocasiones a los locatarios se les ha presentado las diapositivas de cómo quedará estructurado el nuevo inmueble, de allí que sea evidente, de que hay intereses políticos que se niegan a la construcción del mercado, pero no prosperarán, porque la decisión ya fue tomada, el mercado se construirá completamente nuevo, pese a que haya algunas resistencias. Tabasco no se puede dar el lujo de perder ese presupuesto millonario para una obra de sumo interés para la población villahermosina.

Mientras la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que su equipo jurídico presentó ayer una impugnación ante el Tribunal Electoral de Tabasco para intentar despojar de su curul a la legisladora plurinominal, Patricia Hernández Calderón, quien renunció a su militancia para declararse legisladora independiente.

Pero mientras el PRI intenta espantar con el petate del muerto a la diputada Patricia Hernández, porque hasta ahora la legislación electoral a nivel estatal o federal no contempla quitarle la diputación a quien se vaya del partido de origen a otro o se declare independiente en el Congreso estatal o federal, hoy se avecina otro golpe para el tricolor cuando la legisladora priista cardenense Zoila Margarita Isidro también haga pública su renuncia a la fracción parlamentaria del PRI para declararse legisladora independiente, con lo que se diezma el tricolor en el Congreso, pese a los desesperados esfuerzos del coordinador Manuel Andrade que se ve como párvulo ante sus oponentes, que le están diezmando su rebaño, para demostrar que quien tiene el poder lo ejerce.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, el legislador Manuel Andrade está comprobando que no es lo mismo ser rey, que peón o alfil en el tablero del ajedrez político, y que ahora le está tocando bailar con la más fea, porque a pesar de que se jactaba de ser un operador político de primera línea, en realidad, sin el poder político que antes tenía, lo están poniendo en ridículo constantemente, haga lo que haga.

La dirigencia estatal del PRI hará el ridículo con esta impugnación presentada ante el TET, porque si con eso, se creía, que se podría frenar la deserción de otro legislador de sus filas, ya se vio, que no están espantando con el petate del muerto, y no se extraña que después de Zoila Margarita Isidro, otro legislador tricolor también se el paso y se convierta en independiente para esfumar las esperanzas del coordinador tricolor Manuel Andrade de convertirse en presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso en 2017.

“En el municipio no podemos tener ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda, a todos se les tiene que atender por igual, esa ha sido mi instrucción y estoy seguro que ya se está haciendo así”, precisó el presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa, al inaugurar las nuevas oficinas del DIF Centro y la Dirección de Fomento Económico y Turismo, que se ubica en el número 1001 de la Avenida Paseo Usumacinta, esquina con Ruiz Cortines.

Acompañado de su esposa Ximena Martel Cantú, presidenta del Voluntariado DIF Centro; de Jorge Antonio Chávez Rivera, secretario del Ayuntamiento; de Luis Arcadio León Gutiérrez, director de Fomento Económico y Turismo; de regidores, directores y coordinadores, el edil capitalino celebró con ánimo que ayer martes se abrieran las puertas de ambas instancias.

Gaudiano Rovirosa expresó que “el DIF es la instancia más cercana a la gente, es una instancia y una dirección muy noble, por eso tenía toda la intención de abrir la puerta de una oficina que realmente recibiera a todas las personas que quieren atención prioritaria en el municipio de Centro”.

En cuanto a Fomento Económico, el alcalde dijo que “desde que Luis Arcadio está al frente, acordamos que tuviera un espacio digno, más amplio donde pueda recibir a los empresarios del estado, pero también de otras entidades, con toda dignidad y como se merecen, como merece una oficina de atención a inversionistas”.

Gerardo Gaudiano mencionó que “para mí era fundamental que estas dos áreas de trabajo tuvieran un espacio digno como lo merecen los habitantes de Centro”, porque fue un sueño que iniciaron juntos, “los felicito por este trabajo en equipo. Se van a sentir más cómodos con espacios más amplios, pero sobre todo de atención a la gente que es fundamental y prioritario que sean recibidos como se merecen”.

En su intervención, Ximena Martel Cantú subrayó que con ambos equipos de trabajo al servicio de los ciudadanos y con esta sede, se logra la cercanía estando accesibles para atender a todos y cada uno de los ciudadanos, “Ambos equipos estamos agradecimos mucho por estas instalaciones porque ahora podemos ponerlas al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos, como ha sido el compromiso del presidente municipal, que siempre estemos de la mano de los habitantes de Centro y siempre estemos cercanos a ellos, creo que esta sede es lo que busca, busca esa cercanía, poder estar accesibles a todos los ciudadanos que quieren venir a buscarnos, aquí siempre van a estar las puertas abiertas para atender a todos y cada uno de ellos”.

El Secretario de Seguridad Pública, Miguel Angel Matamoros Camacho se reunió ayer con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Tabasco, Gabriel Oropesa Varela y con asociados a ese organismo empresarial, ante quienes se comprometió a que se reforzarán los rondines de vigilancia en el corredor gastronómico por las fiestas patrias y detalló las acciones que se han realizado con respaldo de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) especial para Centro.

Matamoros Camacho expuso ante los restauranteros que una parte fundamental en el trabajo para reducir la incidencia delictiva es la participación ciudadana, por lo cual manifestó su voluntad de seguir teniendo encuentros para actuar con base en las demandas que manifiesta los ciudadanos. Por su parte, Gabriel Oropesa externó su disponibilidad de apoyar a la dependencia y hacer un trabajo de equipo para poder combatir de manera integral la delincuencia, pues el propósito fundamental es contrarrestar todos aquellos delitos que afecten al sector restaurantero que ha sido severamente golpeado por la delincuencia.